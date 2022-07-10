أحمد داوود ورامي رضوان يتنافسان في مباراة «بادل»: «قلم تارا عماد كان بجد»

لعب الفنان أحمد داوود، والإعلامي رامي رضوان، مباراة للعبة «البادل»، وهي خليط بين الإسكواش والتنس والراكت، في حلقة اليوم من برنامج مساء DMC، على قناة DMC.

طقوس العيد في حياة أحمد داوود

وتبادل اللاعبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال أحمد داوود: «يا إما بسافر مع علا والولاد أو بكون في القاهرة، وأول حد أحب أعيد عليه، أبي وأمي، لازم أتكلم في التليفون ومش بحب معايدات الرسائل».

وأشار، إلى أنه يحب تبادل التهاني مع الناس بعد صلاة العيد: «بندبح بس مش بشوف الدبح، بابا بيطلب مني أحضر بس بقوله أنت هتنوب عننا».

ولفت، إلى أنه كان يحتفل مع الأسرة عندما كان صغيرا في العيد، ببلدته، وذلك في بيت العائلة، وكانت العائلة تذبح بقرة تسمى في كل مرة «سعدية»، موضحًا: «لما اتجوزت، علا قالت لي بلاش الولاد يشوفوا الدبايح عشان ميتخضوش».

مسلسل سوتس بالعربي أعجبه بداية من 6 حلقات على الورق

وحول مسلسل سوتس بالعربي، الذي نافس به في شهر رمضان المنقضي، قال: «أول ما قرأت 6 حلقات عجبني جدا، وكنت بشتغل أكتر على إني أقدم حاجة جديدة للجمهور، ومركزتش على ردود الأفعال بخصوص المقارنات مع المسلسل الأجنبي».

واعترف، بأن فريق العمل تعرض للانتقاد من بعض الجمهور بداية من نشر أول أفيش للمسلسل بسبب رفض المقارنة مع المسلسل الأصلي: «حاولنا نبني الشخصيات في سوست بالعربي بشكل مختلف، اشتغلنا على الحاجات المؤثرة مع الناس زي بعتني بكم يا عشري وسلام يا صاحبي».

وأردف، أن علاقته بجدته في المسلسل تغيرت عما كان عليه الوضع في المسلسل الأجنبي الأصلي، حيث لم يرمِ جدته في دار مسنين، موضحًا أن من أصعب المشاهد بالنسبة إليه وفاة جدته: «بتوفيق من ربنا رحت لمنطقة أقوى من المطلوب وكنت بطلب بجد، وكنت ببكي كتير، وأنا كنت بقول لجدتي الحقيقية ستو».

وشدد، على أن تارا عماد لم تكن ترغب في أن تضربه بـ«القلم»، لكنه حرضها على ذلك، لأن هذا الأمر سيكون مفيدا للعمل الفني: «أنا بحب أعمل حاجات بجد إلى حد ما، كل ما هو ينفع بجد من غير أذى هيفيدني».