خالد الجندي عن مبادرة «حق الوطن»: أعنف معركة دعوية لعلماء الأوقاف

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمبادرة «حق الوطن» التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية من داخل مسجد النور، إذ ذكر أن تلك المبادرة تصدرت المشهد الدعوي، وتُعد أعنف معارك التاريخ الدعوي في مصر ضد أعداء الوطن، معبرا عن سعادته بالمشاركة في تدشين المبادرة اليوم: «مشهد تدشين المبادرة كان هائلًا ومباركًا».

تحديات صعبة أمام علماء اليوم

ووصف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «DMC»، مبادرة «حق المبادرة» بأنها أعنف المعارك الدعوية في تاريخ وزارة الأوقاف التي يخوضها علماء الأوقاف حاليا: «أقول وأعيد التأكيد، إن الشيوخ اللي قبلنا كانوا محظوظين أنهم انتقلوا إلى ربهم قبل عصر السوشيال»، موضحًا أن التحديات التي تقف أمام علماء اليوم أصعب؛ لأنهم يواجهون أعداءً غير عاديين أو محليين وإنما خفافيش ظلام من جميع أنحاء العالم.

حقوق الوالدين لا تسقط بالوفاة

ووجّه عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة خاصة للأبناء بشأن حقوق الوالدين، مؤكدًا أنها لا تسقط بالوفاة، وذكر أن أحد الأشخاص كان يخصص جزءا من راتبه شهريًا لوالديه وعندما سأله أحد الأشخاص ألم يمت والديك؟ فرد عليه بقوله: «ماتا في الدنيا ولم يموتا في قلبي»، كما أن الوالدين يكونان في أشد الحاجة للتصدق عليهما في حالة الوفاة، مؤكدًا أن الحقوق لا تسقط بالموت.