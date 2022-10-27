خالد الجندي: الانفجار السكاني يلتهم التنمية.. و«العيل مش بيجي برزقه»

تحدث الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن خطورة الانفجار السكاني في مصر، والتهامها التنمية، قائلا إن هناك فكرة «غبية» لدى بعض الناس، وهي أن كل طفل يأتي معه رزقه، لافتا أن الواقع أظهر أن 90% من الأحياء قدر الله عز وجل أرزاقهم.

نزيد 2.5 مليون نسمة سنويا

أضاف خالد الجندي خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم، أن الرزق ليس مال فقط، متابعا: «عندما نزيد 2.5 مليون كل عام، مهما كانت قدرة أي دولة على التنمية والمشروعات، وبناء الوحدات السكنية واستصلاح الأراضي والتنمية ستكون مشكلة كبيرة».

وفسر الآية الكريمة في قوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله»، قائلا إن الله عز وجل قال: «كل واحد يصرف على أده».

اللي ظانن في ربنا خير ميخافش على رزقه

ولفت إلى أن الملف انتقل من قضية اقتصادية إلى قضية عقائدية، «اللي يظن في ربنا خير ميخافش على رزقه، واللي واثق من ربنا ميخافش، لن يضيعك الله، رأيك في ربنا هو اللي هيحدد حالتك النفسية، وهيحدد هل هتقدر تنام الأيام الجاية ولا لا».

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد مشايخ الأزهر الشريف، أن الدولة عبارة عن بيت كبير، يضم كل أفراد المواطنين، «الوالد زمان كان يقولنا إمكانياتنا كذا والمفروض نعمل كذا، مكنش سايبها كدة، وكل واحد عارف مصروفه، ومكنتش بطلب من أبويا إلا في حدود الإمكانيات التي هي مسبقا مبينها لنا».

وأشار «عبدالمعز»، خلال لقاء في نفس البرنامج، إلى ضرورة أن يكون قلب المؤمن مطمأن مهما كانت المشكلات والتحديات والأزمات.