خالد الجندي: الطلاق الشفهي أكذوبة ويؤدي لتفتيت العائلات (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه نادى منذ سنوات بخطورة الطلاق الشفهي؛ نظرا لأنها تحدث مشكلات كبيرة بين الزوجين نتيجة للعناد بينهما، كما يؤدي لتفتيت عائلاتيهما وتبديد أموالهما، متابعا: «المعركة الدائرة بين الاتنين علشان كلمة لا قيمة لها في عالم فقه ما بعد الدولة».

كشف طبي وعائلي قبل الزواج

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الطلاق الشفهي «أكذوبة» تعاني منها الدولة، متابعا: «لا بد من الكشف الطبي والعائلي قبل الزواج ويكون بشهادة موثقة مش بـ50 جنيها ويتم تزويرها».

وأكد أن الحديث عن الشأن العام أهم كثيرا من عشرات الحلقات عن النفاس واللحية والسواك: «إحنا بنتكلم عن مستقبل ولادك وولادي، المشكلة عندنا فين أصحاب الخطاب الديني من الحراك المجتمعي؟ فين تجديد الخطاب الديني من أصحاب الخطاب الديني؟».

الخطاب الديني المجتمعي يخص الجميع

ولفت أن الخطاب الديني المجتمعي يخص الجميع: «بتوع الخطاب الديني بيزعلوا لما غير الأزهريين يدخلوا في الملف، الموضوع يخصنا كلنا، إحنا أصبحنا نعشق الفتاوى والشعارات بينما التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى إعادة تقييم».