رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

خالد الجندي: الطلاق الشفهي أكذوبة ويؤدي لتفتيت العائلات (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
07:10 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
خالد الجندي

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه نادى منذ سنوات بخطورة الطلاق الشفهي؛ نظرا لأنها تحدث مشكلات كبيرة بين الزوجين نتيجة للعناد بينهما، كما يؤدي لتفتيت عائلاتيهما وتبديد أموالهما، متابعا: «المعركة الدائرة بين الاتنين علشان كلمة لا قيمة لها في عالم فقه ما بعد الدولة». 

كشف طبي وعائلي قبل الزواج 

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الطلاق الشفهي «أكذوبة» تعاني منها الدولة، متابعا: «لا بد من الكشف الطبي والعائلي قبل الزواج ويكون بشهادة موثقة مش بـ50 جنيها ويتم تزويرها».

وأكد أن الحديث عن الشأن العام أهم كثيرا من عشرات الحلقات عن النفاس واللحية والسواك: «إحنا بنتكلم عن مستقبل ولادك وولادي، المشكلة عندنا فين أصحاب الخطاب الديني من الحراك المجتمعي؟ فين تجديد الخطاب الديني من أصحاب الخطاب الديني؟».

الخطاب الديني المجتمعي يخص الجميع

ولفت أن الخطاب الديني المجتمعي يخص الجميع: «بتوع الخطاب الديني بيزعلوا لما غير الأزهريين يدخلوا في الملف، الموضوع يخصنا كلنا، إحنا أصبحنا نعشق الفتاوى والشعارات بينما التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى إعادة تقييم». 

اقرأ المزيد:

خالد الجندي: الرئيس السيسي عايز مصر تبقى أعظم وأكبر وأقوى بلد «فيديو»

خالد الجندي يشيد بمقطع فيديو لمزارع يتباهى بمحصوله: «راجل سكر» (فيديو)

خالد الجندي يثمن مبادرة «المتحدة» للتوعية ضد المخدرات (فيديو)

خالد الجندي: الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته عن طريق الملائكة.. «فيديو»

خالد الجندي عن الوفاء: كلما قابلت الدكتور علي جمعة أقبّل يده بكل فخر

خالد الجندي: «الله أكبر» كانت القذيفة الأولى في معركة أكتوبر

خالد الجندي عن أجواء نصر أكتوبر: تسلحنا بالصبر والعزيمة وليس الإحباط والتشاؤم
بقلم محمد عزالدين