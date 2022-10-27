خالد الجندي: الرئيس السيسي يتحدث للمواطنين بمنتهى الوضوح دون مبالغة

أشاد الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، قائلا: «الرئيس تعمد للحديث بشكل واضح دون أي نوع من أنواع المبالغة، ووضع يديه على المشكلات الحقيقية التي نعاني منها، مثل موجة الغلاء وارتفاع التضخم اجتاحت العالم كله، وليس مصر فقط».

الرئيس السيسي يتحدث بمنتهى الوضوح

أضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث للمواطنين بمنتهى الوضوح، وتطرق بالمشكلات المتعلقة بالتعداد السكاني، والمشكلات المتعلقة بالإنتاج، وتقاعس بعض طوائف المجتمع عن المشاركة في حل الأزمة.

وتابع: «عندما تحدث الرئيس السيسي عن التبرعات التي قدمت لدور العبادة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال: جمعت 10% فقط من تكلفة الإنشاء، وهذا دليل أن هناك مشكلة ما».

وواصل: «أخطر هذه الملفات التي تحدث عنها الرئيس السيسي، الذي يخصنا نحن كمشايخ، وهو تأخر الخطاب الديني عن مواكبة متطلبات التجديد والتطوير، وتأخر الخطاب الديني عن اللحوق باحتياجات الإنسان في عالم متغير، وهذا خيانة وكتم للحقائق عن المريض والمريض لن يشعر بأن هناك أزمة، ولكن لابد من أن يشاركك المريض في الانتباه بضرورة الأخذ بأسباب العلاج».

يحشر الأغنياء 4 فرق يوم القيامة

من ناحية أخرى، فسر خالد الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، حديث «يحشر الأغنياء 4 فرق يوم القيامة»، قائلا إن الفريق الأول هو رجل جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، والنوع الثاني رجل جمع المال من حلال وأنفقه في حرام».

وتابع «عبدالمعز»، خلال لقاء بالبرنامج ذاته، أن النوع الثالث جمع المال من حرام وأنفقه في حلال، بينما النوع الرابع هو رجل جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، يقال له قفوا هذا واسألوه لعله ضيع بسبب غناه صلة رحم أو حق الجار أو حق الوطن.