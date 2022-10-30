تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لسرقة دراجته النارية بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بقتل شخص بإطلاق النيران عليه باستخدام «بندقية خرطوش»، بمركز المطرية محافظة الدقهلية من أجل سرقة دراجته النارية بالإكراه، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وليد محمد حسني الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم 1964 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من «محمد إ. إ.»، محبوس- 33عاما، صياد، و«مصطفى إ. م.»، محبوس – 26عاما، تاجر مواشي، و«محمد م. ا.»، هارب، وجميعهم يقيمون مركز المطرية بمحافظة الدقهلية إلى محكمة الجنايات.

اتهام بالقتل العمد

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 30/6/202 بدائرة مركز المطرية قتلوا المجني عليه «محمود أحمد محمد الصاوي الشناوي»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية خرطوش» بحوزة المتهم الأول.

طريقة قتل المجني عليه

أوضحت النيابة أنهم في سبيل إتمام لجريمتهم محل الاتهام الثاني توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، مشهرا المتهم الأول في وجهه السلاح الناري حوزته آنفة البيان لإرغام إياه على الترجل عن الدراجة النارية استقلاله وما إن رفض المجني عليه الانصياع إلى طلبهم حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته فاستقر بيمين عنقه فسقط على إثره أرضا مضرجا بدمائه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره.

شهادة الشهود

وأكد سعد محمد زكريا، 30 عاما، عامل وصديق المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه حال تواجده ليلا صحبة المجني عليه والشاهد الثاني بالمكان محل الواقعة جالسين على دراجته النارية فوجئوا بقدوم المتهمين نحوهم مشهرا الأول في وجههم سلاحا ناريا «بندقية خرطوش»، مرغما إياهم على الترجل من الدراجة النارية، ما بث الرعب فى نفسه وصديق آخر لهم فما كان منهم أن امتثلا لمطلبهم فيما تشبث المجني عليه بالدراجة النارية رافضا الرضوخ لمطلبهم فما كان من المتهم الأول سوى أن أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته فاستقر بعنقه فسقط المجني عليه مدرجا بدمائه فيما لاذ المتهمون بالفرار.