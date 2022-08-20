رئيس جنايات المنصورة للطالب المتهم بقتل معلمة: «جزاؤك من جنس عملك»

وجه المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، كلمات قاسية لطالب الهندسة المتهم بقتل مدرسة بالمعاش لسرقة مصوغاتها الذهبية، قبل أن ينطق بالحكم بإعدامه، معتبراً أن المتهم أقدم على «قتل المجني عليها بلا رحمة، واستباح دماءها وأموالها، فكان الجزاء من جنس العمل»، ‏وتابع رئيس المحكمة قائلاً: «لا رحمة بك اليوم، حق أن يكون جزاؤك من جنس عملك».

الطالب أراد الاستيلاء على أموال المجني عليها

وقال المستشار أحمد فؤاد الشافعي، في ‏الحكم، تدور وقائع هذه الدعوى في أن المتهم الماثل طالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة أراد الاستيلاء علي أموال المجني عليها من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية بدون وجه حق، حتي يتخلص من ديونه التي غرق فيها بسبب ملذاته الشخصية، فدبر له شيطانه جريمته النكراء وعقد العزم وبيت النية، علي إزهاق روحها.

كيف قتل الطالب المدرسة في شقتها؟

واستكمل رئيس المحكمة في كلمته التي ألقاها قبل النطق بالحكم، أن المتهم توجه إلي مسكنها حيث تقطن به بمفردها بعد أن تمكن من سرقة مفتاح باب مسكنها الخارجي من ابنة عمته زوجة نجل المجني عليها، وصعد إلي شقتها وقام بكسر بابها وتمكن من الدلوف إلي داخلها، فوجد المجني عليها بغرفة نومها نائمة آمنة في فراشها فاستيقظت مفزوعة ترتجف خوفا منه وأخرجها من غرفة نومها بدون رحمة وهي صائمة تتوسل إليه بأن يتركها إلا أنها لا تعلم أن الرحمة لا تعرف قلبه».

طعنات المتهم للمدرسة المجني عليها

واستعرضت المحكمة طريقة القتل فقالت: «ضربها حتى أفقدها وعيها، وبعد فترة استردت وعيها فما كان من هذا المتهم إلا أن أتي بسلك وغطاءي رأس، وشل حركتها بها، واحتجزها وحاولت المجني عليها أن تتخلص من وثاقها لتنجو مما حاك بها إلا أنه أحضر سكينا من مطبخ شقتها، فإذا به يضربها في عنقها وجسدها عدة ضربها وطعنات طعنا وذبحا، إلا أن صراختها لم ترجعه ولم تثنيه عن فعلته، ولا هرم سنها وضعفها، ولم يستح من رأسها التي اشتعلت شيبا فكان وحشا مفترسا، ولم يتركها إلا بعد أن فاضت روحها البريئة، التي قتلت بغير ذنب، فصعدت روحها إلي بارئها مكلومة مظلومة صائمة راضية بقضاء الله وقدره آملة في أن يقتص من قاتلها.

حكم المحكمة بالإعدام على المتهم

ووجه رئيس المحكمة كلمته إلي المتهم، قائلا: «أنت استبحت دماءها وروعتها وهي سيدة مسنة اشتعل رأسها شيبا فلم تستح، وأفزعتها وهي آمنة في فراشها، واحتجزتها وأمعنت في تعذيبها، وأزهقت روحها الطاهرة الصائمة ابتغاء رضا ربها، واستوليت علي مالها ومضاغها واستحللت المال الحرام وكل ذلك ظلما وعدونا بلا رحمة ، فلا رحمة بك اليوم، وحق أن يكون جزاؤك من جنس عملك»

وحكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة إسلام أشرف صبري عبده عيسي بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالته إلي المحكمة المدنية المختصة .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس محكمة المنصورة، وعضوية كل من المستشار ‏خالد ‏السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي والمستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح ‏ابراهيم الموفي، و احمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور ‏مركز ‏المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية، وتبين أن المتهم يدعي، إسلام أشرف ‏صبرى ‏عبده عيسى، 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم ‏بتلبانة، مركز ‏المنصورة، وقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدًا مع سبق الإصرار.