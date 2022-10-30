إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار غدا

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح غد الاثنين، تزامنا مع هطول الأمطار، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.

وأكد نافع في بيان، مساء اليوم، أنه بناء على ذلك تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

أرقام الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية غدا

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا مع حالة الطقس بالإسكندرية غدا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات

وشدد على التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أمطار الإسكندرية غدا.