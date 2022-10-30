وزير النقل: الخط الثالث للمترو طوله 42 كيلو مترا من «عدلي منصور» حتى «الكيت كات»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الخط الثالث للمترو طوله نحو 42 كيلو من محطة عدلي منصور وحتى الكيت كات، ثم يتفرع فرعين؛ بفرع في اتجاه الشمال بشارع السودان ومنطقة إمبابة والبوهي والوحدة العربية ثم الطريق الدائري وروض الفرج، ومن الكيت كات جنوبا في اتجاه محطة وادي النيل وجامعة القاهرة، فمحطة الكيت كات تبادلية بين قطارين، والقطار القادم من محطة عدلي منصور مرورا بمنطقة بمصر الجديدة والعباسية حتى العتبة وصولا إلى الكيت مات.

إعادة الشيء لأصله

وأضاف خلال تقرير ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن كل الشوارع التي نعمل بها بعد الانتهاء من المحطة تحت الأرض والهوائيات والمداخل في سطح الأرض نعيد الشيء فيها لأصله ونطوره ونعيده لأفضل من أصله وما كان عليه.

الوزير يشكر أهالي الكيت كات

ووجه الوزير التحية والتقدير لكل سكان الكيت كات، وكل المناطق التي عملت بها وزارة النقل، «بشكركم إنكم استحملتونا، وقلقناكم لكن في الآخر لقيتم فيه مردود لتعبكم معانا والحال بقى أحسن من الأول».

وينقل الخط الثالث 1.5 مليون راكب/ يوم، ويدير الخط الثالث بكل مراحله شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتي تصل إلى 120 عاما وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال.