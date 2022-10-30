وزير النقل: لا توجد مجاملات أو «وسايط» في اختيار العاملين بالمترو

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، فائدة محطة المترو لمنطقة الزمالك، موضحًا: «المحطة تستقبل طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون الموسيقية وغيرها، بالإضافة إلى وجود مجموعة من السفارات الكبيرة والمدارس الخاصة، مثل سفارة البحرين وسفارة إسبانيا وسفارة البرازيل»

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «سكان الزمالك واللي جايين المنطقة، اللي بيستخدموا المترو، أكتر من اللي رايحين الكيت كات، لأن اللي رايح وبيشتغل في سفارة أو الجامعة أو بنك، هيوفر وقتا كبيرًا، كمان مش هيدور على مكان يركن فيه عربيته بـ10 جنيه، لكن تذكرة المترو أقل من الـ10 جنيه»، مشددًا على عدم وجود أي مجاملات للعاملين بقطاع المترو «مفيش محاباة ومفيش وسايط».

أهمية الخط الثالث لمترو الانفاق لسكان منطقة الزمالك

وتابع وزير النقل: «بعض السكان في هذه المنطقة او من يعملون في السفارات أو السفراء وأصحاب المدارس كانوا متخوفين من حدوث زحام في الزمالك، كما أن العمارات كلها قديمة، والبعض كان يتخيل أن المباني ستضرر، لكن هذا لم يحدث».

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن مترو الأنفاق آمن لسكان منطقة الزمالك: «عمارة الشربتلي حصل فيها بعض التشققات البسيطة، لكننا أخلينا العمارة من السكان، وانتقل الأهالي إلى فنادق بنفس المستوى الذي كانوا يعيشون فيه، والعمارة تم ترميمها ودعمها خلال شهر».

وأكد أنه عندما تقوم الوزارة بالعمل في أي مشروع فإن المواطنون يشعرون بهذا الأمر؛ مما يستدعي إغلاقًا جزئيًا للشوارع، وعمل تحويلات لمرافق المياه والكهرباء؛ وذلك، بشكل مؤقت حتى انتهاء الأعمال، مشيرًا إلى أنّ طول الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي 42 كيلومترًا، مؤكدًا أنه بعد انتهاء أعمال المحطة يتم إعادة الشوارع إلى وضع أفضل مما كانت عليه.

شبكة واي فاي

ولفت، إلى أنّ الخط الثالث للمترو يوجد به شبكة «واي فاي»، إذ أن الشركات المصرية تكتسب الخبرة من الشركات العاملة في مجال مترو الأنفاق في مصر، وتعلم كيف تحفر الأنفاق من الشركات الفرنسية العاملة في ذلك المجال.