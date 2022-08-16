كامل الوزير: إحنا مش بنبيع أي مرفأ ملك لمصر.. دول مُشغلين بنتعلم منهم

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لم يسافر إلى سويسرا كما أشيع لتأجير الموانئ وكذلك الصين والمجر وألمانيا، متابعا: «إحنا مش بنبيع حاجة ولا أي مرفأ ولا بنية أساسية إحنا بننشئ البنية الأساسية وبنجيب مشغل عالمي عنده خبرة في المجال ده ونتعلم منه البرنامج اللي بندير به وبعدين يسبنا ويمشي، وإحنا جبنا المشغل الأول على العالم صيني بيشغل 52 ميناء حول العالم، والرئيس أوصى بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وده هيتم من خلال الربط بين الموانئ والقطارات وإنشاء محاور لوجيستية متعددة».

مشغلون عالميون في مصر

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئووليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء السخنة تديره موانئ دبي الشقيقة وتم إضافة 18 كيلو للأرصفة بعمق 18 مترا، وحاليا يتم التدريب على الإدارة لأن المشغلين العالميين قادرين على التشغيل بدقة أعلى، مؤكدا أن هناك 4 خطوط عالمية متحالفة مع المشغل العالمي الصين بجانب شركات عالمية متنوعة لديها 500 مركب تعمل على الإنعاش وجعل مصر مركزا عالميا، وهذه الشركات جاءت بعد الثقة في الاقتصاد المصري والرئيس السيسي عقب إنشاء قناة السويس وطريق الجلالة وغيرها.

أهمية ميناء السخنة

وأوضح وزير النقل، أن موانئ أبو ظبي تأتي إلى مصر أيضا الفترة المقبلة ويكون ميناء السخنة الأكبر في المنطقة، وهذا يضيف الكثير للاقتصاد المصري، متابعا: «الموانئ كمان هتستخدم ترانزيت تبعت لمختلف الأماكن وهنكسب كويس جدا وهنخلي عمالة مصرية كتير تشتغل».