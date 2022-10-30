أندية التطوع بمراكز شباب كفر الشيخ تستقبل تدريبات قائد التغيرات المناخ

استقبلت أندية التطوع بمراكز شباب الرملة ومنيسي بسيدي غازي ومسير، بإدارة شباب كفر الشيخ، الدورة التدريبية لإعداد قائد التغيرات المناخية، بمشاركة 120 شابا وفتاة من أندية التطوع.

الدورة التدريبية قدمت التعريف بالتغيرات المناخية، ومدى خطورتها على المجتمعات والدول، وأسباب حدوثها، وكيفية التغلب عليها، فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم أندية التطوع، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حرص الوزارة على تكثيف المشروعات والبرامج المنفذة بمراكز الشباب لتقديم التوعية للنشء والشباب بقضايا التغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب بجانب توجه الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خضراء صديقة للبيئة، مضيفاً أن قضايا البيئة والمناخ تأتى في مقدمة أولويات الدولة المصرية، خاصة بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وتُقام الدورة التدريبية، لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية لتمكين الشباب وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، والإشراف التنفيذي صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتابع التنفيذ محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وتنفيذ باسم سعيد مسؤول أندية التطوع بالمديرية.