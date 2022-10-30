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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من «أم الدنيا إلى كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق

كتب:

محمود البدوي
08:04 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
اقرأ في عدد الوطن غدا

اقرأ في عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 31 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- توجيهات رئاسية بالحفاظ على مخزون السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة

- «السيسي»: مصر تدعم أمن واستقرار العراق الشقيق

- «السوداني»: نقدّر دور «القاهرة» لتعزيز العمل العربي المُشترك

- بدء البث الرسمي لـ«القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم

- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق

- عضو «الأعلى للإعلام»: تمتلك قدرات تؤهلها للمنافسة

- أمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً

- وكيل «إعلام الشيوخ»: تنطلق في توقيت مثالي

- نائب برلماني: منبر لحماية الأمن القومي العربي.. والتصدي للأخبار الكاذبة

- رئيس «الصحفيين العرب»: الجميع ينتظر البث

- كاتب يمني: لديها رؤية واضحة لنقل رسالة العرب باحترافية

- إعلامية سورية: نقلة نوعية لتأثير مصر في المنطقة والعالم

- إعلامي أردني: العرب بحاجة لمشروع إعلامي مصري لوقف حملات «التضليل»

- رئيس «أخبار المتحدة»: سنركز على دور مصر الفعال وانعكاسات الأحداث الكبرى على المواطن

- رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروعاتها غير مسبوقة وتنفذ استراتيجية وطنية

- نقيب الإعلاميين: ترسخ للريادة بمحتوى يليق بـ «الجمهورية الجديدة

- رئيس «الإذاعة» بمعهد الإعلام: المحتوى المقدم للطفل العربى يخلق جيلاً جديداً محصّناً بالوعى

- لقاءات جماهيرية لـ«التنسيقية» بالمحافظات لبحث قضايا «الحوار»

- مناقشة تحديات التصدير ومشكلات المزارعين فى الجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية

- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطنى»

- «المعلمين»: سنطالب بآلية لتقييم التطوير.. «المحامين»: نسعى لترسيخ العدالة

- «العمال»: الأولوية لقانون العمل.. «العلاج الطبيعى»: هدفنا «السياحة العلاجية»

- «الأطباء»: ننتظر خروج «المسئولية الطبية»

- «الزراعيين»: سنعرض رؤيتنا عن الزراعة الحديثة

- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الصفحة الثانية

- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.. أكبر مشروع لحماية الأرواح والممتلكات

- تتضمن شبكة محمول لا سلكية متطورة ومؤمَّنة لسرعة مجابهة الأزمات.. وتوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار لتقليص الاستجابة للأحداث الطارئة

- مشروع لتوحيد بلاغات الطوارئ على رقم «112».. وربط الإسعاف بالمستشفيات لنقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى لحظياً.. وتحديد الأماكن الشاغرة بها

- الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروعات «توشكي»

- رئيس أركان القوات المسلحة: نستفيد بالعلم لتعظيم القدرات المتاحة

- «الأوقاف» تطلق «حق الوطن» و«جمعة»: الحفاظ عليه واجب

- كرم جبر لأئمة «الأوقاف»: مهمتكم مواجهة السلبيات والتطرف وزيادة الوعى والتنوير

- «الداخلية»: حملات توعية بالمدارس للتحذير من خطورة المخدرات

- تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام انبى ومباراتان اليوم بالجولة الثالثة للدوري

- عمرو السيسي بدلاً من «الوردي».. وعبدالله جمعة يقود الجبهة اليسرى في غياب «فتوح»

- القبض على 3 تجار مخدرات في حملة للأمن العام بالقليوبية

الصفحة الثالثة

- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: هنا القاهرة

- انطلاق «القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم .. وترقب عربي ودولي للحظة البث

الصفحة الرابعة

-  انطلاق «القاهرة الإخبارية» اليوم.. إعلام «الجمهورية الجديدة» على الهواء مباشرة

- كوادر شابة تخوض تحديات المنافسة والاحترافية.. منصة إلكترونية للعمل بالتوازي مع القناة الجديدة

- هنا «عاصمة الخبر» ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر

- في قلب الحدث.. مراسلون حول العالم وفى العواصم الكبرى للتغطية والبث الحى

- «الطاهري»: لدينا فريق مؤهل للمنافسة وخضع لتدريب على يد خبراء وأكاديميين

- رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»: فكرنا في مشروع «القناة» منذ 2017.. وأعدنا الاستعداد للانطلاق بعد «كورونا»

- رئيس «الصحفيين العرب»: ننتظر البث المباشر وتسليط الضوء على معاناة شعوبنا وبناء مجتمعاتنا

- «الديهي»: الإعلام ترس أساسي في صناعة الوعى.. وسلاح لمواجهة الشائعات

الصفحة الخامسة

- رؤية «المتحدة» للارتقاء بالإعلام: استراتيجية «إخبارية وثقافية وتوعوية» ومحتوى يهتم بالأطفال والأجيال الجديدة

- 194عاماً من تأثير الإعلام المصري.. و«القاهرة الإخبارية» تكمل المشوار

- «أبو يوسف»: بإمكانها استكمال المسيرة بشعار «السرعة والمصداقية» وتضم كفاءات ستخوض منافسة قوية

- «جبر»: الأولوية تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي للشباب و«سعدة»: تعمل على ترسيخ الريادة الإعلامية

- «يونس»: محتوى يليق بالدولة المصرية

- خبراء ونواب: منبر الحفاظ على الأمن القومي العربي.. ومشروع إعلامي رائد

- «العالم»: الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية للدولة تؤهلنا للمنافسة بقوة

- وأمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً

- سها سعيد: «عاصمة الخبر» ترسيخ لريادة مصر.. ومبادرات «المتحدة» تعيد دور الإعلام

الصفحة السادسة

- «الوطن» ترصد مقترحات النقابات المهنية والعمالية لإصلاح أوضاعها وتطوير عملها

- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطني»

- الأطباء.. خروج قانون المسئولية الطبية للنور هدفنا الأول

- «سالم»: لا بد من تحسين مستوى أجور الأطباء وبيئة العمل.. وسنقترح إجراءات لحماية المستشفيات والفريق الطبى

-  العلاج الطبيعي.. سنتقدم بمشروعي «السياحة العلاجية ورعاية المسنين»

-  المعلمين.. سنطالب بآلية تشريعية لتقييم «تطوير المعلمين» والقضاء على الأمية

الصفحة السابعة

- العمال.. «قانون العمل وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة» أبرز أولوياتنا

- «البدوي»: آلية مهمة للعبور للجمهورية الجديدة.. وهدفنا تحقيق الاستقرار والعدالة بين الجميع وزيادة الإنتاج

- «المهيري»: نسعى للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وسرعة الفصل في القضايا العمالية

- المحامين.. رؤية شاملة لتطوير ملف «المحاماة والتقاضي»

- «علام»: حريصون على المشاركة بفاعلية.. وترسيخ العدالة وسيادة القانون أهم الملفات

- الزراعيين .. التوسّع فى المشروعات القومية الزراعية وإنتاج «تقاوى الخضراوات»

- التمريض .. تطوير منظومة تعليم التمريض وإدخال «القبالة» أهم مطالبنا

- «خليفة»: سنطالب بالاهتمام بالقطاع.. وسنعرض رؤيتنا عن الزراعة الذكية والحديثة

- «كوثر»: سنقترح حلولاً لأزمة عجز التمريض.. وتحسين الصورة الذهنية للتمريض

الصفحة الثامنة والأخيرة

-  فأس ومنجل ومحراث

- ورشة عمرها 100 عام تحول الحديد لأدوات الفلاح

- كافيه متنقل على عجلة.. مشروع «هبة» للإنفاق على والدتها

- بالألعاب والأنشطة التفاعلية.. نشر مخاطر البلاستيك في 8 مدارس

- «أحمد» يتبنى المحتاجين في مشروع تخرج: طقم سنانك ببلاش

- بمجسمات صديقة للبيئة.. أهرامات الجيزة تحتضن معرض الفن الدولي

 

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