اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من «أم الدنيا إلى كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق
كتب:
محمود البدوي
08:04 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
اقرأ في عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 31 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- توجيهات رئاسية بالحفاظ على مخزون السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة
- «السيسي»: مصر تدعم أمن واستقرار العراق الشقيق
- «السوداني»: نقدّر دور «القاهرة» لتعزيز العمل العربي المُشترك
- بدء البث الرسمي لـ«القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم
- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق
- عضو «الأعلى للإعلام»: تمتلك قدرات تؤهلها للمنافسة
- أمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً
- وكيل «إعلام الشيوخ»: تنطلق في توقيت مثالي
- نائب برلماني: منبر لحماية الأمن القومي العربي.. والتصدي للأخبار الكاذبة
- رئيس «الصحفيين العرب»: الجميع ينتظر البث
- كاتب يمني: لديها رؤية واضحة لنقل رسالة العرب باحترافية
- إعلامية سورية: نقلة نوعية لتأثير مصر في المنطقة والعالم
- إعلامي أردني: العرب بحاجة لمشروع إعلامي مصري لوقف حملات «التضليل»
- رئيس «أخبار المتحدة»: سنركز على دور مصر الفعال وانعكاسات الأحداث الكبرى على المواطن
- رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروعاتها غير مسبوقة وتنفذ استراتيجية وطنية
- نقيب الإعلاميين: ترسخ للريادة بمحتوى يليق بـ «الجمهورية الجديدة
- رئيس «الإذاعة» بمعهد الإعلام: المحتوى المقدم للطفل العربى يخلق جيلاً جديداً محصّناً بالوعى
- لقاءات جماهيرية لـ«التنسيقية» بالمحافظات لبحث قضايا «الحوار»
- مناقشة تحديات التصدير ومشكلات المزارعين فى الجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية
- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطنى»
- «المعلمين»: سنطالب بآلية لتقييم التطوير.. «المحامين»: نسعى لترسيخ العدالة
- «العمال»: الأولوية لقانون العمل.. «العلاج الطبيعى»: هدفنا «السياحة العلاجية»
- «الأطباء»: ننتظر خروج «المسئولية الطبية»
- «الزراعيين»: سنعرض رؤيتنا عن الزراعة الحديثة
- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة
الصفحة الثانية
- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.. أكبر مشروع لحماية الأرواح والممتلكات
- تتضمن شبكة محمول لا سلكية متطورة ومؤمَّنة لسرعة مجابهة الأزمات.. وتوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار لتقليص الاستجابة للأحداث الطارئة
- مشروع لتوحيد بلاغات الطوارئ على رقم «112».. وربط الإسعاف بالمستشفيات لنقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى لحظياً.. وتحديد الأماكن الشاغرة بها
- الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروعات «توشكي»
- رئيس أركان القوات المسلحة: نستفيد بالعلم لتعظيم القدرات المتاحة
- «الأوقاف» تطلق «حق الوطن» و«جمعة»: الحفاظ عليه واجب
- كرم جبر لأئمة «الأوقاف»: مهمتكم مواجهة السلبيات والتطرف وزيادة الوعى والتنوير
- «الداخلية»: حملات توعية بالمدارس للتحذير من خطورة المخدرات
- تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام انبى ومباراتان اليوم بالجولة الثالثة للدوري
- عمرو السيسي بدلاً من «الوردي».. وعبدالله جمعة يقود الجبهة اليسرى في غياب «فتوح»
- القبض على 3 تجار مخدرات في حملة للأمن العام بالقليوبية
الصفحة الثالثة
- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: هنا القاهرة
- انطلاق «القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم .. وترقب عربي ودولي للحظة البث
الصفحة الرابعة
- انطلاق «القاهرة الإخبارية» اليوم.. إعلام «الجمهورية الجديدة» على الهواء مباشرة
- كوادر شابة تخوض تحديات المنافسة والاحترافية.. منصة إلكترونية للعمل بالتوازي مع القناة الجديدة
- هنا «عاصمة الخبر» ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر
- في قلب الحدث.. مراسلون حول العالم وفى العواصم الكبرى للتغطية والبث الحى
- «الطاهري»: لدينا فريق مؤهل للمنافسة وخضع لتدريب على يد خبراء وأكاديميين
- رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»: فكرنا في مشروع «القناة» منذ 2017.. وأعدنا الاستعداد للانطلاق بعد «كورونا»
- رئيس «الصحفيين العرب»: ننتظر البث المباشر وتسليط الضوء على معاناة شعوبنا وبناء مجتمعاتنا
- «الديهي»: الإعلام ترس أساسي في صناعة الوعى.. وسلاح لمواجهة الشائعات
الصفحة الخامسة
- رؤية «المتحدة» للارتقاء بالإعلام: استراتيجية «إخبارية وثقافية وتوعوية» ومحتوى يهتم بالأطفال والأجيال الجديدة
- 194عاماً من تأثير الإعلام المصري.. و«القاهرة الإخبارية» تكمل المشوار
- «أبو يوسف»: بإمكانها استكمال المسيرة بشعار «السرعة والمصداقية» وتضم كفاءات ستخوض منافسة قوية
- «جبر»: الأولوية تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي للشباب و«سعدة»: تعمل على ترسيخ الريادة الإعلامية
- «يونس»: محتوى يليق بالدولة المصرية
- خبراء ونواب: منبر الحفاظ على الأمن القومي العربي.. ومشروع إعلامي رائد
- «العالم»: الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية للدولة تؤهلنا للمنافسة بقوة
- وأمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً
- سها سعيد: «عاصمة الخبر» ترسيخ لريادة مصر.. ومبادرات «المتحدة» تعيد دور الإعلام
الصفحة السادسة
- «الوطن» ترصد مقترحات النقابات المهنية والعمالية لإصلاح أوضاعها وتطوير عملها
- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطني»
- الأطباء.. خروج قانون المسئولية الطبية للنور هدفنا الأول
- «سالم»: لا بد من تحسين مستوى أجور الأطباء وبيئة العمل.. وسنقترح إجراءات لحماية المستشفيات والفريق الطبى
- العلاج الطبيعي.. سنتقدم بمشروعي «السياحة العلاجية ورعاية المسنين»
- المعلمين.. سنطالب بآلية تشريعية لتقييم «تطوير المعلمين» والقضاء على الأمية
الصفحة السابعة
- العمال.. «قانون العمل وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة» أبرز أولوياتنا
- «البدوي»: آلية مهمة للعبور للجمهورية الجديدة.. وهدفنا تحقيق الاستقرار والعدالة بين الجميع وزيادة الإنتاج
- «المهيري»: نسعى للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وسرعة الفصل في القضايا العمالية
- المحامين.. رؤية شاملة لتطوير ملف «المحاماة والتقاضي»
- «علام»: حريصون على المشاركة بفاعلية.. وترسيخ العدالة وسيادة القانون أهم الملفات
- الزراعيين .. التوسّع فى المشروعات القومية الزراعية وإنتاج «تقاوى الخضراوات»
- التمريض .. تطوير منظومة تعليم التمريض وإدخال «القبالة» أهم مطالبنا
- «خليفة»: سنطالب بالاهتمام بالقطاع.. وسنعرض رؤيتنا عن الزراعة الذكية والحديثة
- «كوثر»: سنقترح حلولاً لأزمة عجز التمريض.. وتحسين الصورة الذهنية للتمريض
الصفحة الثامنة والأخيرة
- فأس ومنجل ومحراث
- ورشة عمرها 100 عام تحول الحديد لأدوات الفلاح
- كافيه متنقل على عجلة.. مشروع «هبة» للإنفاق على والدتها
- بالألعاب والأنشطة التفاعلية.. نشر مخاطر البلاستيك في 8 مدارس
- «أحمد» يتبنى المحتاجين في مشروع تخرج: طقم سنانك ببلاش
- بمجسمات صديقة للبيئة.. أهرامات الجيزة تحتضن معرض الفن الدولي