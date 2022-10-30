اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من «أم الدنيا إلى كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 31 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- توجيهات رئاسية بالحفاظ على مخزون السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة

- «السيسي»: مصر تدعم أمن واستقرار العراق الشقيق

- «السوداني»: نقدّر دور «القاهرة» لتعزيز العمل العربي المُشترك

- بدء البث الرسمي لـ«القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم

- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: «القاهرة» تنطلق

- عضو «الأعلى للإعلام»: تمتلك قدرات تؤهلها للمنافسة

- أمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً

- وكيل «إعلام الشيوخ»: تنطلق في توقيت مثالي

- نائب برلماني: منبر لحماية الأمن القومي العربي.. والتصدي للأخبار الكاذبة

- رئيس «الصحفيين العرب»: الجميع ينتظر البث

- كاتب يمني: لديها رؤية واضحة لنقل رسالة العرب باحترافية

- إعلامية سورية: نقلة نوعية لتأثير مصر في المنطقة والعالم

- إعلامي أردني: العرب بحاجة لمشروع إعلامي مصري لوقف حملات «التضليل»

- رئيس «أخبار المتحدة»: سنركز على دور مصر الفعال وانعكاسات الأحداث الكبرى على المواطن

- رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروعاتها غير مسبوقة وتنفذ استراتيجية وطنية

- نقيب الإعلاميين: ترسخ للريادة بمحتوى يليق بـ «الجمهورية الجديدة

- رئيس «الإذاعة» بمعهد الإعلام: المحتوى المقدم للطفل العربى يخلق جيلاً جديداً محصّناً بالوعى

- لقاءات جماهيرية لـ«التنسيقية» بالمحافظات لبحث قضايا «الحوار»

- مناقشة تحديات التصدير ومشكلات المزارعين فى الجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية

- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطنى»

- «المعلمين»: سنطالب بآلية لتقييم التطوير.. «المحامين»: نسعى لترسيخ العدالة

- «العمال»: الأولوية لقانون العمل.. «العلاج الطبيعى»: هدفنا «السياحة العلاجية»

- «الأطباء»: ننتظر خروج «المسئولية الطبية»

- «الزراعيين»: سنعرض رؤيتنا عن الزراعة الحديثة

- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الصفحة الثانية

- مصر تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.. أكبر مشروع لحماية الأرواح والممتلكات

- تتضمن شبكة محمول لا سلكية متطورة ومؤمَّنة لسرعة مجابهة الأزمات.. وتوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار لتقليص الاستجابة للأحداث الطارئة

- مشروع لتوحيد بلاغات الطوارئ على رقم «112».. وربط الإسعاف بالمستشفيات لنقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى لحظياً.. وتحديد الأماكن الشاغرة بها

- الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروعات «توشكي»

- رئيس أركان القوات المسلحة: نستفيد بالعلم لتعظيم القدرات المتاحة

- «الأوقاف» تطلق «حق الوطن» و«جمعة»: الحفاظ عليه واجب

- كرم جبر لأئمة «الأوقاف»: مهمتكم مواجهة السلبيات والتطرف وزيادة الوعى والتنوير

- «الداخلية»: حملات توعية بالمدارس للتحذير من خطورة المخدرات

- تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام انبى ومباراتان اليوم بالجولة الثالثة للدوري

- عمرو السيسي بدلاً من «الوردي».. وعبدالله جمعة يقود الجبهة اليسرى في غياب «فتوح»

- القبض على 3 تجار مخدرات في حملة للأمن العام بالقليوبية

الصفحة الثالثة

- من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: هنا القاهرة

- انطلاق «القاهرة الإخبارية» في السابعة مساء اليوم .. وترقب عربي ودولي للحظة البث

الصفحة الرابعة

- انطلاق «القاهرة الإخبارية» اليوم.. إعلام «الجمهورية الجديدة» على الهواء مباشرة

- كوادر شابة تخوض تحديات المنافسة والاحترافية.. منصة إلكترونية للعمل بالتوازي مع القناة الجديدة

- هنا «عاصمة الخبر» ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر

- في قلب الحدث.. مراسلون حول العالم وفى العواصم الكبرى للتغطية والبث الحى

- «الطاهري»: لدينا فريق مؤهل للمنافسة وخضع لتدريب على يد خبراء وأكاديميين

- رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»: فكرنا في مشروع «القناة» منذ 2017.. وأعدنا الاستعداد للانطلاق بعد «كورونا»

- رئيس «الصحفيين العرب»: ننتظر البث المباشر وتسليط الضوء على معاناة شعوبنا وبناء مجتمعاتنا

- «الديهي»: الإعلام ترس أساسي في صناعة الوعى.. وسلاح لمواجهة الشائعات

الصفحة الخامسة

- رؤية «المتحدة» للارتقاء بالإعلام: استراتيجية «إخبارية وثقافية وتوعوية» ومحتوى يهتم بالأطفال والأجيال الجديدة

- 194عاماً من تأثير الإعلام المصري.. و«القاهرة الإخبارية» تكمل المشوار

- «أبو يوسف»: بإمكانها استكمال المسيرة بشعار «السرعة والمصداقية» وتضم كفاءات ستخوض منافسة قوية

- «جبر»: الأولوية تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي للشباب و«سعدة»: تعمل على ترسيخ الريادة الإعلامية

- «يونس»: محتوى يليق بالدولة المصرية

- خبراء ونواب: منبر الحفاظ على الأمن القومي العربي.. ومشروع إعلامي رائد

- «العالم»: الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية للدولة تؤهلنا للمنافسة بقوة

- وأمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دولياً

- سها سعيد: «عاصمة الخبر» ترسيخ لريادة مصر.. ومبادرات «المتحدة» تعيد دور الإعلام

الصفحة السادسة

- «الوطن» ترصد مقترحات النقابات المهنية والعمالية لإصلاح أوضاعها وتطوير عملها

- 60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطني»

- الأطباء.. خروج قانون المسئولية الطبية للنور هدفنا الأول

- «سالم»: لا بد من تحسين مستوى أجور الأطباء وبيئة العمل.. وسنقترح إجراءات لحماية المستشفيات والفريق الطبى

- العلاج الطبيعي.. سنتقدم بمشروعي «السياحة العلاجية ورعاية المسنين»

- المعلمين.. سنطالب بآلية تشريعية لتقييم «تطوير المعلمين» والقضاء على الأمية

الصفحة السابعة

- العمال.. «قانون العمل وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة» أبرز أولوياتنا

- «البدوي»: آلية مهمة للعبور للجمهورية الجديدة.. وهدفنا تحقيق الاستقرار والعدالة بين الجميع وزيادة الإنتاج

- «المهيري»: نسعى للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وسرعة الفصل في القضايا العمالية

- المحامين.. رؤية شاملة لتطوير ملف «المحاماة والتقاضي»

- «علام»: حريصون على المشاركة بفاعلية.. وترسيخ العدالة وسيادة القانون أهم الملفات

- الزراعيين .. التوسّع فى المشروعات القومية الزراعية وإنتاج «تقاوى الخضراوات»

- التمريض .. تطوير منظومة تعليم التمريض وإدخال «القبالة» أهم مطالبنا

- «خليفة»: سنطالب بالاهتمام بالقطاع.. وسنعرض رؤيتنا عن الزراعة الذكية والحديثة

- «كوثر»: سنقترح حلولاً لأزمة عجز التمريض.. وتحسين الصورة الذهنية للتمريض

الصفحة الثامنة والأخيرة

- فأس ومنجل ومحراث

- ورشة عمرها 100 عام تحول الحديد لأدوات الفلاح

- كافيه متنقل على عجلة.. مشروع «هبة» للإنفاق على والدتها

- بالألعاب والأنشطة التفاعلية.. نشر مخاطر البلاستيك في 8 مدارس

- «أحمد» يتبنى المحتاجين في مشروع تخرج: طقم سنانك ببلاش

- بمجسمات صديقة للبيئة.. أهرامات الجيزة تحتضن معرض الفن الدولي