اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تتحدى الصعب

تقرأ في جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- مصر تتحدى الصعب

- الحكومة تعلن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي بـ9 مليارات دولار.. والبورصة تربح 21 مليار جنيه

- مكاسب الاتفاق

- شهادة ثقة دولية جديدة في الاقتصاد.. يعزز استقرار السوق المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.. يدعم شبكة الأمان الاجتماعي.. يحقق مساهمة أكبر للقطاع الخاص

- إشادات واسعة بقرارات «المركزي»

- رفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض..إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية..مصرفيون: تشجع تحويلات الخارج وتجذب استثمارات الأجانب.. مصدرون: مردود إيجابي على الصادرات والبورصة.. مستوردون: انخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال شهرين

- أحزاب ونواب يرحبون

- «مستقبل وطن»: شهادة حُسن سير للاقتصاد.. «التجمع»: يجب إنفاق الأموال على التنمية.. «الجيل»: يجب التصدي لجشع التجار واستغلال الظروف الاقتصادية.. «خطة النواب»: تقلص الغلاء

- الدولة في كتف المواطن

- «حياة كريمة» تقدم دعما غذائيا ونقديا لنصف مليون أسرة..«التحالف الوطني» يطلق «ستر وعافية 2».. 67.3 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. 3.3 مليار جنيه إضافية لبطاقات التموين.. تثبيت أسعار الكهرباء 6 أشهر إضافية

- «السيسي» لـ «بن راشد»: مصر والإمارات يجمعهما مصير مشترك

- حاكم دبي: دور «القاهرة» محوري في الدفاع عن القضايا العربية.. وسياستها حكيمة داخليا ودوليا

- توجيهات رئاسية بزيادة أعداد المدارس «المصرية- اليابانية»

- «هيروشي»: نعمل على نقل خبراتنا بمجال التعليم.. وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين

- «التحالف الوطني» يطلق قوافل مواد غذائية وصحية بالقليوبية

- «المتحدة» تواصل تدشين منصاتها

- انطلاق موقع «القاهرة الإخبارية».. انفرادات ولقاءات حصرية و«الطاهري»: سياساتنا الحفاظ على الأمن العربي والهوية المصرية

- عميد «إعلام السويس» السابق: الأطقم المدربة أساس نجاح القناة ونقل الأحداث لحظة وقوعها أفضل طريقة لمواجهة الشائعات

الصفحة الثانية

- مصر والإمارات.. عروبة وشراكة دائمة

- 50 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين وشراكة اقتصادية وصناعية متكاملة

- العلاقات الاقتصادية المصرية- الإماراتية «نموذج للتعاون الثنائي والتطور النوعي في مختلف القطاعات»

- محلل إماراتي: السيسي صاحب الدور الأبرز في تطوير العلاقات

- «خلفان»: حرب أكتوبر كانت نقطة تحول ذهبية والإمارات أكبر دولة تضخ استثمارات في مصر

- أستاذ العلاقات الدولية: الشراكة بين البلدين قوية شعبيا وسياسيا

- د. أيمن سمير: الإمارات لعبت دورا بارزا في دعم «30 يونيو».. وأوضحت للعالم أنها «ثورة مكتملة»

الصفحة الثالثة

- «إصلاح وأمان».. بشهادة ثقة دولية

- الحماية الاجتماعية «واجب.. وحق»

- مبادرات لدعم المواطنين

الصفحة الرابعة

- قرارات «المركزي»: رفع الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية.. وشهادة ثقة من «النقد الدولي»

- «عبدالله»: الاتفاق مع «النقد» نتيجة مناقشات مثمرة.. ونعمل على تحسين كفاءة السياسة النقدية.. وتحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى

- اتفاق نهائي مع «الصندوق» لدعم برنامج الإصلاح واستمرار السيطرة على التضخم

- رئيس الوزراء: نستهدف حماية الاقتصاد ومواجهة الأزمات العالمية

الصفحة الخامسة

- مصرفيون: تشجع تحويلات العاملين بالخارج.. وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. وتجدد الثقة في الاقتصاد.. وتدعم العملة المحلية

- «القاضي»: تعزز ثمار برنامج الإصلاح المدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي

- «فهمي»: إجراءات تصحيحة كان من الواجب اتخاذها لضمان استقرار الأسواق

- مستوردون: إلغاء «الاعتمادات المستندية» سيوفر كل السلع بالأسواق ويخفض أسعارها

- «بشاي»: السوق ستستقر خلال شهرين و«شيحة»: يعطي بساطة وسهولة في الاستيراد

- مصدرون: القرارات لها مردود إيجابي على الصادرات والبورصة وتحويلات الخارج

- «الدماطي»: الدولة استجابت لمقترحات المؤتمر الاقتصادي.. و«طلبة»: أصبحت لدينا فرصة لزيادى الاستثمار في الصناعات التصديرية.. وتقليل البطالة

الصفحة السادسة

- مصر تواصل الإصلاح

- «حياة كريمة» تقدم دعما لنصف مليون أسرة و«التحالف الوطني» يطلق «ستر وعافية 2» بالقليوبية

- «التضامن»: توسيع «شبكات الأمان الاجتماعي» وزيادة الدعم النقدي للأكثر احتياجا 25 مليار جنيه

- مستشار «التضامن»: برامج الحماية سبقت الإصلاح الاقتصادي بخطوة واحتوت الأكثر احتياجا

الصفحة السابعة

- اقتصاديون: القرارات تعزز قيمة «الجنيه».. وترفع الاحتياطي الأجنبي

- «معطي»: تخفيض معدلات التضخم وتخضع الدولار لسوق العرض والطلب.. و«عيد»: تنعكس إيجابا على سعر الصرف وتخفف الأعباء

- «الديواني»: تعزز أرصدة البنوك وتقلل الضغط على السلع ما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم داخل الأسواق المحلية وتجذب رؤوس الأموال

- برلمانيون: تحاصر التضخم.. وقرض صندوق النقد الدولي يستهدف ضبط الأسعار

- «الفقي»: سيطرة على زيادات المنتجات الغذائية.. و«خطة النواب»: يقلص الغلاء داخل السوق ويمتص السيولة النقدية

- «الأحزاب»: القرض شهادة بقوة الاقتصاد.. ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تثبيت أركانه

- «مستقبل وطن»: يؤكد حسن سير خط مصر الاقتصادي و«الشعب الجمهوري»: قرارات حتمية

- «التجمع»: يجب إنفاقه على مشروعات التنمية و«الجيل»: التصدي لجشع التجار ضرورة

- إشادات دولية بـ«الحماية الاجتماعية»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- انطلاق موقع قناة «القاهرة الإخبارية»: انفرادات ولقاءات حصرية في كل المجالات

- عميد «إعلام السويس» السابق: نقل الأحداث لحظة وقوعها أفضل طريقة لمواجهة الشائعات

- «حسن»: الكوادر والأطقم المدربة أساس نجاح «القاهرة الإخبارية»

- لمن «السوبر» الليلة؟

- الزمالك والأهلي في تحد خاص على لقب محلي جديد بالإمارات

- «كولر»: نسعى للعودة باللقب.. «فيريرا»: النهائيات تُكسب ولا تُلعب