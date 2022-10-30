رئيس الوزراء يشدد على أهمية تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب بالمدارس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور اللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، ومسؤولي الجهاز.

دعم التغذية المدرسية بالعناصر اللازم

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية منظومة التغذية المدرسية لأبنائنا الطلاب في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يجري تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من العناصر المتعلقة بمنظومة التغذية المدرسية التي يجري تنفيذها من خلال شركة سايلو فودز، إذ جرى استعراض ما تحقق من إنجاز في هذه المنظومة خلال العام الدراسي السابق 2021-2022، وما يتم تنفيذه خلال العام الجاري، كما تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، وذلك من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس.

ضمان وصول الوجبات للمدارس

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه جرى التنويه خلال الاجتماع، إلى مكونات الوجبات الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية المدرسية للعام الجاري، مشيرا إلى أنه جرى إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس؛ إذ تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.