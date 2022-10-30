60 نقابة تتأهب لـ«الحوار الوطني».. «الوطن» ترصد مقترحات النقابات لتحسين أوضاعها (ملف خاص)

بعد 11 جلسة تحضيرية، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل محاوره ولجانه، والتوافق على المقررين والمقررين المساعدين، كما انتهى من استقبال المقترحات من مختلف القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدنى والمواطنين، والتى تجاوز عددها 15 ألف مقترح، بحسب تصريحات سابقة للدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، ويستعد حالياً لإطلاق الجلسات الفعلية للحوار بمشاركة الجميع، إلا من تورط فى التحريض على عنف أو ممارسة الإرهاب.

وتقدمت النقابات المهنية والعمالية، التى تعتبر بمثابة «بيوت خبرة» وعصب للمجتمع المدنى فى مصر، بمقترحاتها إلى إدارة الحوار الوطنى. ويبلغ عدد النقابات فى مصر 60 نقابة مهنية وعمالية، بعدد 31 نقابة مهنية و29 نقابة عمالية، وتتمتع مصر بتاريخ نقابى طويل يمتد لأكثر من 100 عام، وتضم النقابات على اختلاف أنواعها عدداً كبيراً من المهنيين وذوى الخبرة فى كافة المجالات، من الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين والزراعيين والتمريض والعمال، وغيرها من المهن والمجالات التى تعد من ركائز المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها ولا عن خبرة ذويها، لذلك كانت مشاركة نقابات مصر فى الحوار الوطنى ضرورة ملحة، لطرح رؤيتها ومطالبها، بما يخدم أعضاءها ويفيد المجتمع.

«الوطن» تواصلت مع عدد من ممثلى أبرز النقابات المهنية لمعرفة الرؤية التى وضعتها، والمطالب التى تحملها على طاولة الحوار، كما تواصلت مع أعضاء الاتحاد العام لعمال مصر وممثلى نقاباته العمالية لبحث مطالبها ورؤاها، فى محاولة للإجابة عن أسئلة مهمة: ماذا تريد النقابات من «الحوار الوطنى»؟.. وما الأولويات التى تطرحها؟.. وما الحلول والخطط التى ستتقدم بها؟