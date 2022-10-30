إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة اليوم الأحد، في حادثي تصادم متفرقين في نطاق محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة اثنين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية على طريق الجيزاوية اتجاه قرية النواميس بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما.

على الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة محمد معوض محمد 34 عامًا، عامل، باشتباه كسر في القدمين اليمنى واليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد محمد جمال 23 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نقلا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو

وفي الحادث الثاني تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وعربة كارو بطريق قرية دلهانس بمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد حلمي خليل 26 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، رجب أحمد عبد المنعم 25 عامًا، مصابًا ببتر أصابع اليد اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.