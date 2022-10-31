14 إجراء لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع بالمنيا.. منها مراقبة الأسواق

اتخذت محافظة المنيا 14 إجراءً، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الأساسية، وتحرير محاضر للمخالفين.

إجراءات ضبط الأسعار في المنيا

شملت الإجراءات التي اتخذتها المحافظة خلال اجتماع عقده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع جميع الجهات المعنية الآتي:

1- مراقبة الأسواق وتحقيق الانضباط.

2- توفير المنتجات والسلع التموينية.

3- التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية لمراقبة الأسواق.

4- عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار.

5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يغالي في الأسعار.

6- عدم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

7- إقامة عدد من المعارض والشوادر بجميع مراكز المحافظة.

8- عرض السلع الإستراتيجية والأساسية التي تهم المواطنين بأسعار اقل من مثيلتها بالأسواق.

9- خلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

10- تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية.

11- منع تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها.

12- التنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتحرير المحاضر للمخالفين.

13- المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية.

14- العمل علي تحقيق استقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.

الاطمئنان على توافر السلع الأساسية

وعقد محافظ المنيا، اجتماعا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، ضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار، وذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وطه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك، والمقدم هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، وهشام طلعت سكرتير عام الغرفة التجارية، وأيمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.