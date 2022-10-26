محافظ المنيا: تعليق الدراسة اليوم في مدارس قرية زاوية الجدامي بمغاغة

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في جميع مدراس قرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة شمال المحافظة، نظرًا لسوء حالة الطقس، وما صاحبها من أمطار غزيرة تسببت في تراكم المياه بشوارع القرية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب المعلمين.

تأجيل الدراسة في مدارس بالمنيا

وقال محافظ المنيا، إن تأجيل الدراسة يأتي لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الوحدة المحلية لشفط المياه من شوارع القرية والتعامل معها.

سقوط أمطار في عدة محافظات

وكانت عدة محافظات شهدت حالة من الطقس السيئ، أمس الثلاثاء، بسبب سقوط أمطار متوسطة وغزيرة، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح في بعض المناطق.