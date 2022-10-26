تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية في المنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن قبول تسكين فئة جديدة من الطلاب والطالبات القدامى والجدد، بالمدن الجامعية، التابعة لها.

وذكر بيان نشرته جامعة المنيا على صفحتها الرسمية، أنه سيتم قبول الطالبات القدامى المتقدمات للسكن بالمدن الجامعية وفقا للشروط الآتية:

1- قبول الطالبات القدامي غير الساكنات العام الماضي من جميع المحافظات، ماعدا محافظة المنيا الحاصلات على تقدير عام جيد جدا.

2- قبول الطالبات القدامى غير الساكنات العام الماضي من محافظة المنيا مراكز (بني مزار - ملوى) الحاصلات على تقدير عام بحد أدنى جيد جدا، بكليات «الطب البشري - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الطب البيطري - الهندسة - الحاسبات والمعلومات - العلوم - الزراعة».

شروط قبول الطالبات الجدد بالمدن الجامعية

3-قبول الطالبات الجدد من جميع المحافظات ما عدا محافظة المنيا الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنی 70%.

4-قبول الطالبات الجدد من محافظة المنيا مراكز (بنى مزار - ملوى)الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 80%.

شروط قبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

1- يقبل الطلاب الجدد من جميع المحافظات ما عدا محافظة المنيا الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنی 82%.

وعلى الطلاب والطالبات المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي، واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 26 أكتوبر، ويتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول (من خلال فوري بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا)، والتقدم للسكن من اليوم وحتى الخميس 3 نوفمبر.