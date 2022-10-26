محافظ المنيا: وضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية بقدرة 7 ميجاوات

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وضع حجر الأساس لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 7 ميجاوات، دعمًا لمساعي محافظة المنيا نحو التحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة، للحفاظ على البيئة وقبيل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ COP27.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وقال «القاضي» إنّ مساحة المشروع تبلغ 25 فدانًا، وأنه في ظل توجُه العالم نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم دوره كأحد آليات التنمية المستدامة، تشهد مصر طفرة نوعية في سرعة تحولها إلى استخدام الطاقة الخضراء من أجل إحداث نمو اقتصادي سريع الوتيرة، ويتضح ذلك جلياً من خلال استضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP27 هذا العام.

وأشار محافظة المنيا إلى ضرورة الإسراع بتحقيق رؤية مصر 2030 والتعامل بجدية مع البعد البيئي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية التي ستشهده محافظة المنيا.

الطاقة المتجددة

وتعليقًا على إطلاق المشروع، أفادت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المنفذة لمحطة الطاقة الشمسية، أن هذا المشروع يعظم فرص الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية، بما يعادل 16% من إجمالي احتياجاتها السنوية.