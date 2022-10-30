المنسق العام لـ«cop 27»: تكريم 18 فائزا بمبادرة المشروعات الخضراء 3 نوفمبر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27 للمشروعات الخضراء الذكية، إنه سيجري عقد مؤتمر وطني يوم 3 نوفمبر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المشاركين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات وعددها 162 مشروعا، حيث يكون لكل محافظة 6 مشروعات، أمام الجميع، ويكون لكل محافظة جناح خاص بها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أنه من الممكن أن يكون هناك مستثمر مهتم بمشروع معين في محافظة من المحافظات، لذلك تم دعوة المنظمات التمويلية والمستثمرين والسفارات والهيئات الدولية، وسيجري تكريم 18 مشروعا فائزا بالمبادرة لهذا العام، حيث سيجري تكريمهم ماديا ومعنويا وعرض مشروعاتهم على منظمات الأمم المتحدة، التي تدعم هذه المشروعات منها الفاو والإيفاد، وبرنامج الغذاء الذي سيدعم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي.

استعراض المبادرة في أكثر من جلسة

وتابع بدر أنه سيجري استعراض المبادرة في أكثر من جلسة من جلسات قمة المناخ، لعرض تجارب المشروعات الفائزة، وسيكون هناك تفاعل مع المستثمرين كما أن الشيء المهم هو إيجاد حلول مصرية خارجة من الواقع المصري، «المستثمر هيقول الحل دا يناسبني، وهيلاقوا إنهم ممكن يعملوا شراكات من المحلية إلى العالمية، وسيجري عرض هذه المشروعات على الهواء لكل العالم، والهدف هو الحصول على تمويل لهذه المشروعات، كما تهدف إلى التوعية بخطورة التغيرات المناخية».

لا تناقض بين الحفاظ على البيئة والمكسب المادي

واستطرد أن البعض يعتقد أن هناك تناقض بين الحفاظ على البيئة والمكسب المادي، إلا أن رسالة المبادرة أنك تستطيع استخدام طاقة جديدة في عملك، وكل ذلك سيوفر لك وسيزيد من مكاسبك وهو النموذج الرائد الذي تطرحه مصر للحلول البيئية، و«عملنا طراز جديد من رواد الأعمال البيئيين».