«الوكالة الأمريكية للتنمية»: ندعم شباب مصر للحد من التغيرات المناخية

عرض برنامج اليوم، الذي يعرض عبر شاشة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم، تقريرا تلفزيونيا عن فعاليات قافلة الشباب والمناخ التابعة لـ«يونيسيف»، للتوعية بقضايا التغيرات المناخية في محافظة الإسماعيلية.

وقالت ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «أنا سعيدة جدا بوجودي في مركز شباب الإسماعيلية، وانضمامي إلى قافلة الشباب والمناخ، انا سعيدة جدا بالطاقة الشبابية الموجودة اليوم، والوكالة تدعم الشباب في جميع أنحاء مصر، وقادة الشباب، لتنفيذ أفكارهم للحد من مشكلة تغير المناخ وتنفيذ هذه الأفكار».

أفكار الشباب

أكدت الدكتورة منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسماعيلية للبرنامج الذي يعرض على قناة DMC: «هناك مجموعة أفكار قدمها الشباب من خلال أندية البيئة التابعة للإدارة المركزية للطلائع، ولدينا معسكرات تحدي الشباب التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حيث تمت المعسكرات في 15 محافظة وخرج منها مشروعات للشباب، منهم مشروعين تم عرضهما اليوم وتصعيدهما عالميا على مستوى 30 دولة».

تدوير مخلفات قصب السكر

وقال أحمد عادل ممثل أحد الفرق المشاركة في مسابقة تحدي الشباب: «لدينا شركة تعمل في إعادة تدوير مخلفات قصب السكر ونستخرج منها منتجين وهما السماد الطبيعي بنسبة 100% ومادة أخرى تحفظ المياه وتقلل من مرات الري».