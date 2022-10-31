حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. و«الأرصاد»: توخوا الحذر

يبحث المواطنون عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، وذلك بعد رفع المحافظات حالة الطوارئ اليوم استعدادًا لموجة الطقس السيئ، حسبما أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أمس بأن تتعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيئ والتي تصاحبها سقوط أمطار على العديد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تتعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم، وهي: «بورسعيد، رفح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، كما يميل الطقس بها إلى البرودة ليلاً على أن يكون غائما جزئيا.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

فيما جاء طقس المحافظات الشمالية وهي: «مطروح، العلمين، السلوم، ووسط سيناء» غائم جزئيا معتدل نهارا، مع تكون الشبورة المائية وسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 45%.

فيما يشهد طقس القاهرة الكبرى، القليوبية، الدقهلية، الشرقية المنوفية، وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية مع طقس غائم جزئيا.

حالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد

وجاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر غائم جزئيا مائل للحرارة نهارا مائل البردة ليلاً مع نشاط لحركة الرياح، فيما يشهد طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد تكون الشبورة المائية مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا لوقوع الحوادث نظرا لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية بين المحافظات.