خالد عكاشة: هناك ماكينة شائعات هائلة ضد مصر تُموّل بسخاء

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تواجه ماكينة شائعات هائلة يتم الإنفاق عليها بسخاء وهي متعددة الوسائل والوسائط، وتبث سمومها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني واستخدام منصات الديجيتال في النشر والبرامج والصفحات.

منظومة قوية للمشروع الوطني المصري

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن تصاعد الشائعات بدأ في 2014 واستمر حتى عام 2022، ويرجع ذلك إلى أنّ المشروع الوطني أصبح أقوى وملموس الآن ومتاح للجميع بل أن 99% من الشعب المصري والمؤسسات والأجهزة تعمل في هذه المنظومة.

مصر تواجه استراتيجية عدائية لها منهج وخلفها رؤساء تحرير

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ المشروع المعادي بدأ في إطلاق مجموعة من الشائعات للتشكيك في الدولة عام 2014، إذ توجد سياسة تحريرية متناغمة بين المنصات الإعلامية التي تستهدف الدولة، وهو ما يعني أن مصر تواجه استراتيجية عدائية لها منهجًا وخلفها رؤساء تحرير يحررون هذه المحاور لتشكيك المواطن وتشويه ذهن عقلية المجتمع.