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رئيس شركة استشارات مالية لبرنامج المشهد: مصر كانت من أفضل اقتصادات العالم قبل كورونا

كتب:

محمود البدوي
10:13 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
أيمن ياسين

أيمن ياسين

قال أيمن ياسين، الخبير الاقتصادي، ورئيس إحدى شركات الاستشارات المالية، إن أداء الاقتصاد المصري قبل كورونا كان من أفضل الاقتصادات على مستوى العالم، ولكن الجائحة أثرت على سلاسل الإمداد، ما أدى لمشكلة كبيرة في اقتصاد العالم من خلال زيادة الطلب ونقص المعروض.

الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لنقص المعروض من السلع

وأضاف «ياسين»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لنقص المعروض من السلع الغذائية بصورة كبيرة، وهذا ما أدى لمشكلة كبيرة في التضخم العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت السيطرة على التضخم من خلال رفع معدل الفائدة، واتخذت مصر نفس الإجراءات لكي تحافظ على الاستثمار، وتمتص التضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شهادة الاستثمار بفائدة الـ17.25% تساهم في استقطاب جزء من الدولار، وتمنع خروجه عن إطار السيطرة.

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بقلم محمود البدوي