خبير اقتصادي: تذبذب في أسعار الذهب وتوقعات بانخفاض الدولار قريبا

انشغل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمتابعة الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم، وهو ما جعل الكثيرين يتابعون سعر الدولار والذهب، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للمساهمة في نجاح وتنمية القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي بناءً على توصيات المؤتمر الاقتصادي.

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار الذهب تذبذبا كبيرا وواضحا في الأسعار، وهو ما حدث نظرا للقرارات الجديدة وعدم وضوح الرؤية للأسعار ووضع آلية جديدة لتحديد سعر الدولار وجعل الدولار مرنا، وفق الطلب والعرض، وهو ما جعل التجار في حالة تخبط خلال الساعات الأولى للقرار.

وقال الدكتور أحمد المعطي، الخبير الاقتصادي وأوراق المال، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات يوم الخميس، حيث إن الدولار يعتبر أحد أبرز أطراف معادلة تسعير الذهب.

لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بأسعار الذهب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب تخضع أيضا لسوق العرض والطلب مثلها مثل جميع السلع الأخرى، موضحا أنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بأسعار الذهب، حيث إن السوق غير واضحة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تنخفض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 21 جنيها للدولار، وذلك عقب فترة تخبط أسعاره الحالية بسبب القرارات الجديدة، موضحا أنه عقب أي قرارات جديدة من الطبيعي أن يحدث تخبط في الأسعار نظرا لارتباك السوق للأحداث الجديدة والأسعار الجديدة.

واتخذ البنك المركزي المصري الخميس الماضي عددا من القرارات والإجراءات لخفض معدلات التضخم في مصر، التي ارتفعت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على العالم كله.

وسجَّلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 1,210 جنيهات للجرام، وعيار 24 بـ 1,383، وعيار 18 بـ 1,037 جنيها.