خبير اقتصادي: مبادرة «ابدأ» دعمت خطوات القطاع الخاص نحو توطين التكنولوجيا الجديدة

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إنَّ افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة إنجاز كبير، مشيرًا إلى أنَّ الجميع أصبح يرى على أرض الواقع صناعات ينجزها القطاع الخاص، متابعًا أنَّ المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة «ابدأ» دعمت القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا الجديدة.

المشروعات الكبرى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات

وتابع «البهواشي »، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنَّ المشروعات الكبرى التي نشهدها اليوم تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات علاوة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل، لافتًا إلى أنَّ ذلك يمثل دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ الاقتصاد الحقيقي يقوم على الإنتاج.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنَّ مصر تمتلك مقومات إنجاح أي مشروع اقتصادي أو استثماري نتيجة المجهودات المبذولة من قبل الدولة خلال 8 سنوات الماضية، متابعًا أنَّ الدولة من خلال مباردة «ابدأ» تمنح فكرة للتكامل ولدعم القطاع الصناعي الخاص والاستثمار وليس مزاحمة الحكومة، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أعدت الفترة السابقة بإعداد بنية تحتية ومشروعات قومية بعيدة عن نشاطات القطاع الخاص.

مصر تحولت إلى دولة منتجة بالفعل

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ الحكومة تدعم القطاعات الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة تمويلية لوجيستية، مضيفًا أنَّ مصر تحولت إلى دولة منتجة بالفعل وهذا ما ساعدها على تحمل الصدمات والأزمات المتتالية، مبينًا أنَّ مصر تحقق معدلات نمو إيجابية رغم توالي الأزمات كانتشار فيروس كورونا في العام الماضي، والحرب الروسية الأوكرانية حاليًا، موضحًا أن ذلك يرد على كل الشائعات الخاصة بعدم تواجد صناعات بالدولة وتراجع القطاع الخاص.