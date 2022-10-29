خبير اقتصادي: مبادرة «ابدأ» تتحول إلى شركة لجذب المستثمرين

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تغيرا هيكليا متعلقا بالمبادرة الوطنية «ابدأ»، موضحا أننا نتحول اليوم من مبادرة ابدأ إلى شركة ابدأ، وهذه الشركة المساهم الأول فيها هو «حياة كريمة»، بالإضافة إلى أن هذه الشركة ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص والعديد من المشروعات، وبالتالي ستتوجه أرباح هذه الشركة إلى الريف المصري.

التواصل مع المستثمرين

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر البث المباشر لقناة «extra news»، أن المبادرة سيكون لها الكثير من المحاور منها، المشروعات الكبرى، دعم الصناعات، البحث، والتطوير، موضحًا أن الشركة الآن بإمكانها التواصل مع المستثمرين وفقا لآليات القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام الشركة بالترويج للمشروعات الكبرى، للتعامل مع المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع جاب الله، أن الرئيس السيسي اليوم أعلن أن مصر جاهزة للدخول في شراكة مع المستثمرين الأجانب، حتى وإن كانت نسبة مشاركة الدولة نحو ما يقرب من 50%، موضحا أنه على مستوى المشروعات الأقل حجما، يمكن من خلال شركة ابدأ القيام بمهام التدريب والتطوير لصغار المستثمرين حتى يكونوا قادرين على المنافسة مع المنتج الأجنبي.

شركة مستقلة قادرة على الربح

أوضح الخبير الاقتصادي، أنه في الوقت الحالي نستهدف بناء شركة مستقلة قادرة على الربح، وفقا لآليات القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة وجود قدرة على التواصل مع المستثمر الأجنبي.