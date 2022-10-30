سعر السكر فى التموين اليوم.. ثابت عند 10.50 جنيه

شهد سعر السكر فى التموين اليوم، استقرارا وثباتا، ضمن أسعار السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات التموينية، البالغ عددهم 23 مليون أسرة، فضلا عن طرحه بنفس السعر للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة بواقع من 100 إلى 300 جنيه.

سعر السكر فى التموين اليوم

وجاء سعر السكر في التموين اليوم، ثابت، ضمن قائمة السلع التموينية التي طرحتها وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2022، إذ يبلغ سعر كيلو السكر في التموين 10.50 جنيه سعر الكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، وذلك للشراء من فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية ومنافذ بقالي التموين.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد 31 سلعة مدعمة تضخها في منافذ البقالين، بعد طرح سلعة مرقة الدجاج كسلعة جديدة على القائمة، إذ تشهد القائمة على التالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.