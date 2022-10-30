وزير التموين: زيادة ضخ السلع بالأسواق.. واحتياطي القمح يكفي 5.1 شهر

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تواجه ارتفاع الأسعار عبر زيادة ضخ السلع بالأسواق عبر منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن هناك اجتماعا موسعا غدا مع كبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة المعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن فكرة رفع التجار أسعار السلع ممارسة خاطئة.

فرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار

وأوضح أن الاجتماع يضم جميع المشاركين في الصناعات الغذائية لفرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي لا بد أن يتوافر لدينا حالة من التكاتف في القدرات والإمكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.

استيراد مليون طن قمح

وشدد أنه من المتوقع استيراد مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري، كما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح نحو 5.1 شهر أي حتى أبريل المقبل، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر.

ونوه بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، منوها بأنه لا يوجد أي أزمات في أي سلعة، وجميع السلع متوفرة بشكل كبير.