أحمد موسى يشكر التجار الشرفاء ويتوعد الاستغلاليين: «هقول اسمكم على الهواء»

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر لكل تاجر أو صاحب «هايبر ماركت» أو مالك «سوبر ماركت» ممن قرروا عدم رفع أسعار السلع على المواطنين، واصفًا إياهم بالمواطنين الشرفاء، « حماية المستهلك هينزلوا حملات وفيه غرامة هتوصل لـ2 مليون جنيه، وفيه حاجات هتوصل للحبس في حالة زيادة الأسعار عن طبيعتها»، فضلًا عن إذاعة اسمه على الهواء من أجل تحذير المواطنين منه.

بعض الأشخاص يستغلون هذه الظروف والدولة ستقف لهم بالمرصاد

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه على شاشة «صدى البلد»، أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الظروف والدولة ستقف لهم بالمرصاد، لكن هناك بعض أصحاب الهايبرات أكدوا عدم رفع أسعار السلع الغذائية وهؤلاء يقفون إلى جانب بلدهم بهذه التصرفات، مؤكدًا أن الأوضاع لا تتحمل أبدًا استغلال أي ظرف ومن يستغل الظروف الحالية يستلزم اتخاذ إجراءات عقابية للتصدي لممارساته.

المواطن يدفع الثمن في النهاية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن رفع أسعار السلع بنسبة 20% إلى 25% من بعض التجار غير مبرر ويقع تحت بند الجشع والاستغلال المجرم قانونا، موضحًا أنه يجب على الأجهزة الرقابية أن تتحرك لمتابعة الأسواق لمنع استغلال المواطنين، لأن المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية، متعهدًا بإذاعة اسم أي شخص يتورط في استغلال المواطنين على الهواء مباشرة، حتى يحذر الشعب المصري منه، مطالبا متابعي برنامجه بالإبلاغ عن أي تاجر يمارس الاستغلال.