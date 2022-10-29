«حماية المستهلك» لـ أحمد موسى: حملاتنا الرقابية تعمل طوال الأسبوع

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملات الرقابية على الأسواق والتابعة للجهاز تعمل على مدار 15 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، «حاليا بنفتش على الأسعار منذ قبل يوم الخميس الماضي وحتى اليوم».

حسام الدين: عندنا قائمة من 21 سلعة أساسية تهم المواطن البسيط

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز يقوم بالكشف على المنظومات الإلكترونية للمحال المختلفة والفواتير الورقية الخاصة بكل سلاسل محال البقالة أو السوبر ماركت لمعرفة المتلاعبين بالأسعار في الأسواق ومن ثم محاسبتهم، «عندنا قائمة من 21 سلعة أساسية تهم المواطن البسيط».

حسام الدين: نراجع مخازن السلاسل التجارية والموردين

واستطرد: «نراجع كل مخازن سلاسل البقالة الكبرى، ولو كان عنده السلع في المخازن فلن يُسمح بتحريك قرش واحد، أما لو كان توريد جديد بمعنى أن المورد ورد له بسعر أعلى بنبدأ نشوف المورد ده هل جاب السلع من مخازنه ولا استورد بالأسعار الجديدة، وعقبال ما نستورد ونجيب بضاعة بالأسعار الجديدة هو أمر لا يحدث في أيام أو أسابيع».

وأوضح أنه لن يقبل أن يتم تحريك الأسعار في حدود غير معتدلة، حيث إن المواطن له الحق بالحصول على السلعة بسعرها العادل، كما وأن التاجر المحترم يجب أن يحرص على هذا، «ما دون ذلك فده ليس بسلوك التجار المنضبطين اللي يبصوا لمنظومة ليها قواعد وأهداف».

وتابع: «عندنا قانون حماية المستهلك به جزء يخص السلوك الخادع، بمعنى أي محل بنبه عليهم من أصغر بقال في مصر ولأكبر سلسلة تجارية لو ملقناش السعر موجود هنعمل ليهم قضية سلوك خادع بغرامة تصل لـ2 مليون جنيه فورا، وإذا لم يحتفظ بالفواتير هيتعمل ليه قرار 330 لسنة 2017، وده بيلزم كافة حلقات التداول أنها تثبت السعر من مصدر السلعة نهاية بالمستهلك النهائي».