محافظ سوهاج لـ أحمد موسى: نتابع باستمرار أي محاولة لزيادة الأسعار بدون مبرر

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن اجتماع المحافظين والذي حضره كل محافظي الجمهورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووجود اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعلي مصيلحي، وزير التموين، شهد مناقشة العديد من الموضوعات، كان من أبرزها التأكيد على الإجراءات التي تتخذها المحافظات لمجابهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، وضمان ثبات أسعار السلع بالأسواق، «نتابع باستمرار أي محاولة لزيادة الأسعار بدون مبرر».

الفقي: رئيس الوزراء وجه بتوفير السلع في الأسواق

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التكليفات التي وجَّه بها رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الوفرة الخاصة بالسلع، حيث إنه وحتى الآن لا يوجد لدى المحافظة نقص في أي سلعة استراتيجية، «ده هو الأهم بالنسبة لينا، وفيه رصد دائم ومتابعة مستمرة لوجود المواد كلها في الأسواق، وبصفة خاصة السلع الغذائية».

محافظ كفر الشيخ: نضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار

فيما أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين تم فيه إصدار عدد من التوجيهات، أهمها ضمان توافر السلع واستمرارها في الأسواق وثبات أسعارها، والضرب بيد من حديد من قبل الدولة على المتلاعبين بالأسعار غير المبرر.

واستطرد: «بالاشتراك مع كل الجهات خصوصا وزارة التموين بمنافذها المختلفة، والمنطقة الشمالية العسكرية قايمة بدور جيد جدا في عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، وضمان توفير السلع الغذائية بكل أنواعها سواء الخضراوات أو الفاكهة أو الأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق».