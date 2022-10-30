حملات تموينية في كفر الشيخ تضبط 815 طن أرز شعير لمنع الاحتكار

كشف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية المكثفة والتي تهدف لضبط الأسعار وحركة البيع والشراء لدى للتجار وأصحاب المحال، قد تمكنت من ضبط 815 طن أرز شعير لدى بعض التجار، مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر بالمخالفة لهم سواء بالبيع خارج التسعيرة المقررة لسعر طن الأرز الشعير، أو الأرز الأبيض والمقرر له بسعر 12 ألف جنيه، وكذلك لمنع الاحتكار لمن ليس لديهم رخصة مزاولة النشاط التجاري.

حملات مستمرة لضبط السوق

وأوضح عماد حبيب، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الأسعار ومجابهة الغلاء تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصلحي، وزير التموين، وتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمحاربة الغلاء، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية لضبط الأسواق لجميع السلع من بينها اللحوم، والأسماك، والخضروات، والفواكه، وكذلك الأسماك المملحة وغيرها من السلع، والمواد الغذائية، وضبط الأرز الشعير والذي يباع خارج التسعيرة المقررة.

الرقابة الشعبية

وأضاف أيضا أن الرقابة الشعبية في محافظة كفر الشيخ جنبا إلى جنب مهمة للغاية والتي تتمثل في الإبلاغ عن المخالفات التموينية لدى بعض التجار، أو الأشخاص وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير على التحرك الفاعل وضبط المخالفين بالتنسيق مع مباحث التموين.