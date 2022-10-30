وصول آلاف السائحين من أوروبا إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل 121 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وفق جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن»، عن أن مطاري الغردقة ومرسى علم، يستقبلان آلاف السائحين عبر 142 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، إذ من المقرر وصول 120 رحلة طيران إلى مطار الغردقة، و22 رحلة إلى مطار مرسى علم الدولي.

انتعاشة في فنادق مرسى علم والغردقة

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم والغردقة تشهد انتعاشة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الرحلات الطيران الوافدة إلى مطارات البحر الأحمر، لافتا في تصريحات لـ «الوطن»، عن أن الأسبوع الجاري يشهد أعلى معدل وصول رحلات طيران.