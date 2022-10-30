إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية داخل «فراخ مجمدة» بمطار القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص بمطار القاهرة الجوي حال محاولته تهريب مبالغ مالية أجنبية كبيرة بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمواني المختلفة للبلاد.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة لضبط صاحب شركة قطع غيار «حاسب آلي، مقيم بالجيزة»، لحيازته مبالغ مالية «عملات أجنبية» بلغت «143,100 ألف دولار أمريكي – 91,350 ألف يورو» كانت مخبأة داخل طيور مجمدة «دجاج»، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى لدولة أجنبية، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.