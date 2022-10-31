«التموين» تستعد لضخ أرز حر في المناطق غير المنتجة مثل الصعيد

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة ابتكرت منظومة جديدة بالنسبة للأرز، حيث تضمّن توفير الكميات اللازمة للتموين طوال السنة، ولأول مرة تدخل وزارة التموين لتشتري الأرز الشعير، كما فعلت في القمح، ونظرا لأن شراء الشعير كان جديدا على الوزارة، أحجمت بعض المضارب عن المشاركة لعدم اعتيادها على الأمر، أما الآن فـ90% من المضارب تشارك في منظومة الأرز.

ضخ أرز حر في المناطق الأكثر حاجة

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّه جرى الاتفاق على أن تكون 50% لصالح وزارة التموين و50% للبيع الحر، كما ستضخ الوزارة أرز حر في المناطق التي بها بعض النقص كالصعيد، لأن الصعيد مستهلك للأرز وليس منتجا له.

الوزير يطمئن المواطنين على توافر السلع

وطمأن الوزير، المواطنين، على أنّ مصر لديها مخزونا استراتيجيا يزيد عن 5 أشهر، و«معنى ذلك أنّ لدينا ما يكفي للسنة قبل دخول الموسم الجديد، فضلا عن القمح والسكر والزيت والدواجن المجمدة، واللحوم الحيّة، ولدينا تعاقدات مع السودان تمدنا بالكميات المطلوبة من اللحوم الحية».