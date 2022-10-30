رئيس التجارة الداخلية بـ«التموين» لقصواء الخلالي: مخزون السكر يكفي 4 أشهر واللحوم 15

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تملك مخزونا استراتيجيا جيدا من الدقيق والسكر، مؤكدا أن مخزون البلاد من القمح يكفي حتى أبريل المقبل، والسكر يكفي 4 أشهر، مشيرا إلى وجود أحد مصانع السكر في المنيا وينتج سنويا نحو 900 ألف طن.

توريد 100 طن من بنجر السكر

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية CBC، أن وزير التموين اتفق من قبل على توريد 100 طن من بنجر السكر، وهو مخزون آمن ويزيد.

وفيما يتعلق بالأرز، قال: «الدولة نجحت في وضع استراتيجية كبرى لتأمين الأرز لمدة 7.5 شهر، وتم إصدار قرار رقم 141 لتوريد الأرز بسعر 6600 ألف جنيه و6850 للمضارب الحكومية لتقوم بضربها وبيعها طبقا للقرار 66 الصادر من مجلس الوزراء على أن يكون سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها، والمعبّأ 15 جنيها، أي حد يلاقي أسعار خلاف دي يتصل على 19588».

احتياطي الزيت يكفي عام كامل

وأوضح أنه بالنسبة للزيوت فلدى الوزارة ما يكفي البلاد لمدة 6.5 أشهر، وزيت خام يكفي لأكثر من عام كامل، أما عن الدواجن فلدينا ما يكفي لـ7.5 أشهر، واللحوم تكفي لـ15 شهرا، والأسماك 6.5 شهر: «كل السلع متوفرة ولدينا مخزون غذائي آمن وجيد، وده اللي كانت حريصة عليه القيادة السياسية».