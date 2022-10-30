تشييع جثمان مسن أصيب بأزمة قلبية وصدم 5 من عائلة واحدة في طريقه للمستشفى

شيَّع المئات من أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج، جثمان موظف بوزارة الأوقاف، أصيب بأزمة قلبية أثناء قيادة سيارته ليصطدم بأشخاص من عائلة واحدة لمحاولة للوصول للمستشفى، حيث صرحت الجهات المختصة بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب التعرف عليه، والتواصل مع الأهل وفقا لأوراقه الثبوتية.

تفاصيل الواقعة

أصيب موظف خمسيني بوزارة الأوقاف من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بأزمة قلبية أثناء قيادته سيارته الخاصة، بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، ظل يعاني من أعراض الأزمة بمفرده داخل السيارة ليسير باتجاه مستشفى طهطا العام طالبا للإنقاذ حتى وافتة المنية وصعدت روحه لبارئها أمام سور مستشفى طهطا العام، تاركا عجلة القيادة، حيث فوجئ المارة على طريق طهطا المراغة بالسيارة تسير بأقصى سرعة، بطريق مستشفى طهطا العام لتصعد على لرصيف المستشفى وترتطم بالحائط، صادمة 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أطفال، تصادف وجودهم أمام سور المستشفى ولم يستطيعوا تفادي سرعة السيارة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود جثمان مسن داخل سيارة ملاكي، حيث فوجئ المارة عقب إيقاف السيارة بوجود جثمان «ب.ع» والذي تبين وفاته إثر أزمة قلبية.

حصر بالمصابين

كما أصيب كل من «ن.ن.ع»، 16 عاما، بكسر بالقدم وشقيقتها «هـ.ن.ع»، 30 عاما، وأصيبت باشتباه كسر في العمود الفقري ووالدتهما «ع . ا . م» 50 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأبناء ابنتها المصابة الثانية، «ح . م . أ» 4 أعوام، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و«ج . م . أ»، 5 أعوام، بكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالات التي تم نقلها لمستشفى طهطا العام.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة آثار الحادث، ووضع الجثمان بمشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتم إبلاغ ذويه وفقا للأوراق الثبوتية والهاتف المحمول الذي عثر عليه مع الجثمان حتى تم حضور ذويه والتعرف عليه.