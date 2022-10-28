حوادث اليوم.. ضبط 27 متهما من تجار المخدرات بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها التابعة لوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في القبض على العديد من تجار المخدرات والمجرمين، وكشف ملابسات العديد من القضايا في المحافظات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» أبرز وأهم القضايا والحوادث على مدار الساعت الماضية.

ضبط أقراص المخدرة بحوزة 3 أشخاص في الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين لأحد منهما معلومات جنائية سابقة مع صاحب محل للأدوات الكهربائية بسبب قيامهم بتصنيع وتعبئة وبيع الأقراص المخدرة، وتمكنت من القبض عليهم أثناء استقلالهم لأحد السيارات، وكان بحوزتهم عدد 130 علبة من عقار «التامول» المخدر، بصل عدد الأقراص داخلها إلى 13 ألف قرص، بالإضافة إلى 7441 قرص من عقار «التامول» أيضاً داخل محل الأدوات الكهربائية، مع الأدوات المستخدمة في كبس وتغليف الأقراص المخدرة، واعترف المتهم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

شخصين يستغلان الأطفال في التسول

ونجحت أيضا الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بسبب اتهامهما باستغلال الأطفال في مجال التسول، وأيضاً استجداء المارة وهو ما يصل إلى التعدي عليهم والاستيلاء على كافة متحصلاتهم، وتم القبض عليهم وكان بحوزتهما قطعتين من السلاح الأبيض، و4 من الأطفال المجني عليهم، واعترف المتهمين على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط شخص ينصب على المواطنين راغبي السفر في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، تمكنت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل والاستيلاء على أموالهم، وتبين أنه عامل ومقيم في محافظة سوهاج، وتم ضبطه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين الذي يرغبون السفر ووعدهم بالسفر وهو على غير الحقيقة، واعترف المتهم بالواقعة بعد القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ضبط 27 من تجار المخدرات في القليوبية

وفي محافظة القليوبية نجحت الأجهزة الأمنية خلال يوم واحد في تنفيذ حملات أمنية مكثفة على مستوى المحافظة من أجل مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط عدد 20 قضية مخدرات بمختلف أنواعها في المواد والأقراص، بحوزة عدد 27 متهماً، 19 من هؤلاء له معلومات جنائية.