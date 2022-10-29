أبرز أحداث المحافظات اليوم.. حوادث سير بالبحيرة وغلق منشآت طبية مخالفة بالقليوبية

شهدت محافظات مصر على مدار اليوم السبت، عدة أحداث مهمة كان أبرزها مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين بحوادث متنوعة في البحيرة، وتخصيص محافظ الإسكندرية عدة أماكن في الشواطئ لعرض منتجات الحرف اليدوية، وغلق 115 منشأة طبية مخالفة في حملات مكثفة لـ«العلاج الحر» في القليوبية.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل هذه الأحداث على مدار الساعات الماضية.

مصرع شخصين وإصابة 24 شخصا في حوادث البحيرة

لقي عامل مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز إيتاي البارود في البحيرة، فيما لقي سائق مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في نطاق مركز أبو المطامير، وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة بأنحاء الجسم في حادث بين سيارة ملاكي بعربة كارو في عزبة فتحي التابعة للمركز ذاته، كما أصيب 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين، واحد في طريق مصر إسكندرية الصحراوي التابع لنطاق مركز إيتاي البارود، والآخر في حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بالطريق الزراعي في مركز أبو حمص، فيما أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سياراتين على الطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود التابعة لمركز أبو حمص.

تخصيص عدة أماكن بشواطئ الإسكندرية لعرض منتجات الحرف اليدوية

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إطلاق مبادرة لإتاحة بعض الأماكن في شواطئ الإسكندرية بالمجان لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات البسيطة لعرض وبيع منتجاتهم البدوية خلال فصل الشتاء على أن يتم التنفيذ الأسبوع المقبل، وذلك خلال احتفالية لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف في شاطئ المندرة المجاني.

غلق 111 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

وتمكنت إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية في القليوبية من غلق 33 منشأة مخالفة وجاري استصدار قرارات غلق 78 منشأة لوجود مخالفات جسيمة، وذلك خلال حملاتها المكثفة للمتابعة والتفتيش على المنشآت والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين خلال شهر أكتوبر الجاري.