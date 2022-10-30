الإعلامي أحمد موسى: إطلاق مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال ساعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تراعي المواطن وتنفذ مشروعات عملاقة لمصلحته؛ لأنها لديها القدرة والإمكانيات اللازمة لذلك، موضحًا أن الساعات المقبلة تشهد إطلاق مشروع يهم المواطنين وصحتهم وسلامتهم وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تتضمن غرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ.

هدف المشروع حماية أرواح وممتلكات المواطنين

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الهدف من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي يجري إطلاقها خلال الساعات المقبلة هو حماية أرواح وممتلكات المواطنين، موضحًا في الوقت ذاته أن العالم يمر بظروف استثنائية، ويجب على التجار مراعاة المواطنين البسطاء في الأسعار: «ليه البعض بيزود 20% و25% على الأسعار، دي زيادة غير مبررة أنت استوردت حاجة!».

مناشدة الإعلامي أحمد موسى للأجهزة الرقابية

وناشد الإعلامي أحمد موسى، الأجهزة الرقابية ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، بالتحرك بحملات في كل مكان من أجل نجدة المواطن: «وإحنا معاكوا اللي هيعمل كده هنقول اسمه على الهواء أنه تاجر مستغل.. العالم في ظروف استثنائية».