صابر الرباعي يشعل حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «على نار»

يواصل الفنان التونسي صابر الرباعي فقرته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية، بتقديم عدد من أشهر أغنياته تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وقدم صابر الرباعي، خلال فقرته أغنيات «ببساطة» و«يا عسل» و«أجمل نساء الدنيا» و«ألف سلامة عليك» و«عزة نفسي» و«يا للا» و«خلوني» و«دلولة»، وأشعل الحفل بأغنية على نار.

ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعي، خلال الحفل، أغنيات مزيانة وضاقت بيك ورحمة قلبي عز الحبايب وسيدي منصور وياللي جمالك وبرشا ورحمة قلبي وخلص تارك.

صابر الرباعي يشيد بتنظيم مهرجان الموسيقى العربية

وقدم الرباعي كلمة شكر لكل الحاضرين، معربا عن سعادته بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وحرصه السنوي على الحضور، مشيدًا بالأجواء والتنظيم.