صابر الرباعي ينشر فيديو لبروفات حفل الليلة بمهرجان الموسيقى العربية: «جاهزين؟»

أجرى المطرب التونسي صابر الرباعي، البروفات النهائية لحفله المقررة إقامته مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية.

ونشر «الرباعي» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو من بروفات الحفل، معلقا: «من تحضيرات حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.. جاهزين؟»

وروج صابر الرباعي لحفله بمهرجان الموسيقى العربية، منذ أيام عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يتجدد لقائي بجمهوري بمصر الحبيبة، في الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد 30 أكتوبر، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية».

مهرجان الموسيقى العربية

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي أسهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.