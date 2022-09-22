رئيس قسم بـ«الدلتا الجديدة»: نُعد طلابا للتعامل مع السيارات الكهربائية

قال الدكتور عصام مرسي رئيس قسم الأوتوترونكس بجامعة الدلتا الجديدة، إنّ الجامعة تُعد طالبًا تكنولوجيًا يمكنه فك وتركيب وتشخيص أعطال السيارات الكهربائية، والتعامل معها، ما يُدعّم اتجاه الدولة المصرية والعالم كله في استعمال السيارات الكهربائية.

تدريب الطلاب

وأضاف مرسي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ هناك معملًا لكهرباء إلكترونيات السيارات، يُدرّب الطلاب على التعامل مع السيارات الكهربائية، وسيكون احتكاك الطالب بالجانب الكهربي المرتبط بالموتور والبطارية.

وتابع رئيس قسم الأوتوترونكس بجامعة الدلتا الجديدة أنّه من خلال المعمل يمكن عمل اختبارات للموتور، إذ يلمس الطالب الموتور والأجهزة بيده، ويراقب الموتور ويمكنه معرفة ما إذا كانت البطارية تعمل أم لا واحتياج البطارية بالنسبة للشحن.

معمل السيارات المُهجّنة

وأوضح أنّ لديهم معمل سيارات مهجّنة، يستهدف الوقوف على مكونات السيارات الكهربائية كجزء تطبيقي يتم تدريب الطلاب عليه، مؤكدًا أنّ مشروعات التخرج سيتم تطبيقها على السيارات الكهربائية في العام الدراسي 2022-2023، عبر الإحلال والتجديد، بحيث يتم تغيير السيارة من البنزين أو السولار إلى سيارة كهربائية.

وتابع: «هنعمل المشروع ده مع تخرج الدفعة، وهيبقى في أكثر من مشروع مرتبط بالسيارة الكهربائية مثل الجولف كار، وهنعملها بشكل قوي، ومعاملنا مهيأة لعملية المراقبة والتشخيص والاختبارات».