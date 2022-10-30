«الموسيقيين» تعلن إيقاف تصاريح جميع مطربي الراب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا جاء به عدة قرارات بشأن مطربي الراب؛ أبرزها إيقاف تصاريحهم جميعا لحين الحضور إلى مقر النقابة غدًا في الثالثة عصرا للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة؛ أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

وأكد البيان الصادر، عن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أنّ «كل تصاريح مطربي الراب تُعتبر موقوفة لحين الحضور غدًا وسحب كل التراخيص لكل من يحضر الاجتماع بمقر النقابة».

تغريم عفروتو 100 ألف جنيه

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت تغريم مطرب الراب عفروتو 100 ألف جنيه، كما جرى تغريم مطرب الراب مروان بابلو 50 ألف جنيه.