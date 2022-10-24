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حلمي بكر: مصطفى كامل تعامل بحرفية شديدة مع ملف مطربي المهرجانات

كتب:

أحمد حسين صوان
03:33 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
حلمي بكر

حلمي بكر

أشاد الموسيقار حلمي بكر، بقرارات الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتدشين شعبة للمهرجانات لأول مرة في تاريخ النقابة، تحت عنوان «الأداء الصوتي»، وذلك بهدف تنظيم الساحة الغنائية، لاسيما بعدما سيطر هذا اللون الغنائي على المشهد في السنوات الأخيرة.

بكر: مينفعش حد يكون صوته وحش ويغني

وقال حلمي بكر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التحاق مُطربي المهرجانات لهذه الشُعبة، يتوقف على مدى جودة الصوت، وكذلك اختيار الكلمات فضلًا عن الألحان، متابعًا «مينفعش حد يكون صوته وحش، ويجي يغني ويبقى عضو نقابة».

التنظيم يقضي على مُطربي المهرجانات مع الوقت

وأضاف أنّ مصطفى كامل، تعامل مع ملف مطربي المهرجانات الشعبية بحرفية شديدة، موضحًا أنّ «تنظيم هذه المسألة، سيقضي على مُطربي المهرجانات مع الوقت، والهيصة بتاعتهم هتخلص خالص، والله اللي ينفذ الشروط أهلًا بيه، لكن لو منفعتش محدش هيسمع صوته تاني».

شروط التحاق مطربي المهرجانات بالشعبة 

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أعلن السماح لمؤدي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي، وذلك مقابل 3 شروط، وهي: 

- التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة.

- الغناء بصحبة فرقة موسيقية تضم 12 عضوًا عاملًا.

- الحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.