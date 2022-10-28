مصطفى كامل يعلن إيقاف تصاريح كل مطربي الراب واستدعاء «عفروتو» للتحقيق

أعلن المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقف تصريح مطرب الراب عفروتو، في ظل عدم توقيعه على الإقرار الخاص بمعايير الغناء التي حددتها النقابة لمطربي المهرجانات والراب خلال الأيام الماضية.

اجتماع طارئ لمجلس نقابة المهن الموسيقية

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان، إن مصطفى كامل قرر عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، اليوم الجمعة، داخل مقر النقابة، واستدعاء عفروتو، للتحقيق معه بشكل رسمي.

وأوضح البيان، أن نقيب الموسيقيين تلقى فيديو - لم يتم الكشف عن محتواه في البيان- لـ «عفروتو»، الذي لم يحضر الاجتماع السابق، ولم يوقع على الإقرار والتعهد، وهو ما أثارغضب النقيب والمجلس، وقرر إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون استثناء، لحين حضورهم إلى مقر النقابة.

عقوبات قاسية تنتظر المخالفين لقرار النقيب

وشدد مجلس النقابة، على وجود عقوبات قاسية تنتظر المخالفين لقرار النقيب والمجلس، الذي جرى إعلانه خلال الأيام الماضية.

وأعلن مؤخرًا، المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات، السماح لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة، تحت شعبة الأداء الصوتي.

وقال «كامل» إن جميع مطربي المهرجانات سيمارسون المهنة، بعد التوقيع على إقرار بالالتزام بعدة شروط، منها:

1- التوقف عن جميع الألفاظ الخارجة عن الذوق العام والبذيئة

2- الغناء برفقة فرقة موسيقية رفقة 12 عضوا عاملا

3- أخذ موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج

وأكد نقيب الموسيقيين، أن من يخالف هذه القرارات سيمنع من الغناء خلال فترته النقابية.

ووافق على تلك الشروط كل مطربي المهرجانات الذين حضروا الاجتماع الخاص بشأن ملف المهرجانات ومنهم حسن شاكوش وعنبة وأورتيجا.