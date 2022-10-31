«حياة كريمة» ترسم البهجة على وجه الحاجة سميحة: «ربنا يطول في عمرك يا سيسي»

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أحد مقاطع الفيديو لامرأة مسنة توصف مدى فرحتها العارمة بدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للأسر المصرية، وإدراج منزلها ضمن المبادرة.

ووفقاً لما ظهر بمقطع الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته دقيقة ونصف، فإن الحاجة سميحة التي تبلغ من العمر 82 عاما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي داعية له بطول العمر بعد أن تم إدراج منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة، «ربنا يطول في عمرك يا سيسي، وربنا معاك ويغنيك ويبارك فيك»، مؤكدةً حبها ومتابعتها إياه ومتمنية له الصحة وطول العمر: «هجيب صورته واعلقها».

الحاجه سميحة: حلم حياتي أعيش ولو أيام في بيتي الجديد

وتمنت الأم والجدة المصرية أن يطيل الله عمرها حتى تعيش ببيتها الجديد: «حلم حياتي أعيش ولو أيام بالمنزل الجديد»، بجانب أمنيتها بلقاء الرئيس السيسي في أقرب وقت.

وتعيش الحاجة سميحة بقرية السوالم الواقعة بمركز «كفر سعد» بمحافظة دمياط، وكان منزلها المعرض للهدد والانهيار قد تم إدراجه بـ المبادرة الرئاسية التي تساهم في دعم الأسر بالريف المصري والقرى والنجوع، ومدها بالمرافق وتجديد المنازل وإعادة بنائها.

التفاعل الإيجابي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو

من ناحية أخرى، جاء تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيجابياً مع المقطع متمنين وصول دعوتها وأمانيها بجانب الرغبة في المشاركة بدعمها ودعم آخرين وتوصيل صوتهم للمسؤولين، ليعلق أحد المواطنين: «يا رب يحققلها كل ما تتمنى وكنا نتمنى بأنها تقوم بتصوير البلد كلها عشان يقوموا بأسرع وقت ممكن في إنجاز العمل بالقرية»، فيما علق آخر بـ «الكل يعمل شير في جميع الجروبات وهتوصل».

استثمارات «حياة كريمة» بالقرى والنجوع

ووفقاً لبيانات هيئة الاستعلامات، فقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في إطار مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي 2020/2021 4,4 مليار جنيه استثمارات، موزعة على مشروعات بناء وتطوير 54 مركز شباب و35 وحدة بيطرية و925 فصل دراسي و271 مشروع مياه الشرب و98 وحدة صحية، مقارنة بنفقات بلغت 3,37 مليار جنيه للعام السابق له تم تنفيذ 6,700 مشروع بها بإجمالي 1,8 مليون مستفيدين وإنجازات أخرى من تمويل مشروعات وخدمات طبية وخلافه.

إنجازات المبادرة الرئاسية

وذكر التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي عن الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية المنفذة بنحو 143 قرية بعدد 11 محافظة كمرحلة أولى، أنَّه تم تنفيذ ما يزيد عن 91% من التدخلات المستهدف تنفيذها، بتكلفة 517 مليون جنيه حتى الآن من إجمالي 675 مليون جنيه مخصصة لقرى المرحلة الأولى منها 100 مليون جنيه موجهة للتمكين الاقتصادي بالقرى وتحسين مستوى المعيشة عبر مشروعات تعاون على تنفيذها وزارة الزراعة.

وأفاد تقرير «التضامن الاجتماعي»، أنَّ هناك 100 مليون جنيه أخرى تم توجيهها لتمويل أنشطة وخدمات تعاون على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خدمات تقدمها مبادرة حياة كريمة

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة؛ بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات للشتاء، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، وتنمية الطفولة، بجانب مشروعات جمع القمامة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرة خدمات غير مباشرة، مثل التدخلات الصحية من عمليات جراحية وتوفير علاج، ومنح الأجهزة التعويضية، وسلات الغذاء.

الفئات المستهدفة من المبادرة

وتستهدف حياة كريمة الفئات الآتية، «الأسر الأفقر في القرى المستهدفة، ولأيتام والنساء المعيلة والأطفال، والشباب بدون عمل، وذوي الأعاقة»، كما تتدخل بتزويد القرى بالخدمات المباشرة مثل «إصلاح البنية التحتية أو سكن كريم، وتجهيز المنازل وتزويج اليتيمات، وإنشاء الحضانات المنزلية لتنمية الطفولة».

معايير «حياة كريمة» لتحديد القرى الأكثر احتياجاً

وتتبع المبادرة الرئاسية معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً، مثل أن يظهر بها ضعف الخدمات الأساسية، أو ترتفع بها نسب التسرب من التعليم وتكدس الفصول، وارتفاع نسب الفقر.